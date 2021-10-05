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https://tr.sputniknews.com/20211005/4-yil-suren-irkcilik-davasinda-son-karar-tesla-137-milyon-dolar-odeyecek-1049534109.html
4 yıl süren ırkçılık davasında son karar: Tesla 137 milyon dolar ödeyecek
4 yıl süren ırkçılık davasında son karar: Tesla 137 milyon dolar ödeyecek
Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz dört yıl önce açtığı davada mutlu sona ulaştı. Irkçı ve ayrımcı muamele gördüğünü iddia eden Diaz'a, Tesla 137 milyon dolar... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T12:41+0300
2021-10-05T12:44+0300
dünya
tesla
irkçı
temyiz
dava
para cezası
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San Francisco federal mahkemesinde görülen dava, Owen Diaz’ın dört yıllık mücadelesinden sonra sona erdi. Diaz’ın avukatlarına göre, dava ancak Diaz’ın Tesla’nın çalışanları anlaşmazlıkları kamuya açık bir yargılama olmadan çözmeye zorlamak için kullandığı zorunlu tahkim anlaşmalarından birini imzalamadığı için ilerleyebildi.Sözcü’nün aktardığına göre Diaz, 2015 ve 2016 yıllarında Tesla’nın Fremont, Kaliforniya’daki fabrikasında yaklaşık bir yıl asansör operatörü olarak çalıştığını söyledi. Orada, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını belirten Diaz, tekrarlanan şikayetlere rağmen, şirketin pek bir şey yapmadığını belirtti.‘Yaratılan düşmanca çalışma ortamına göz yumuyor’Diaz, mahkemeye verdiği demeçte; meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılamak için sıfatlar kullandığı düşmanca bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldığını anlattı. Diaz, ifadelerinde; 'Afrika’ya geri dön' gibi ifadelerin tuvaletlere yazılıp, ırkçı çizimler yapıldığını da belirtti.Diaz’ın avukatlarına göre; dava Diaz’ın Tesla’nın zorunlu sözleşmelerinden birini imzalamaması sayesinde ilerleyebildi. Tesla, çalışanlarıyla yaşadığı anlaşmazlıkları halka açık bir yargılamada çözmek yerine kapalı kapılar ardında çözmeye zorluyor ve zorunlu tahkimi kullanıyor. Hatta Tesla’nın bir tahkim anlaşmasının sonucu olarak, ırkçı ve düşmanca davranışlarla karşılaşan başka bir çalışanına; Melvin Berry’ye 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor.Ayrıca Tesla’nın ırkçı ayrımcılık ve taciz içeren bir çalışma kültürü olduğunu iddia eden bir başka dava da California’daki Alameda’da hâlâ devam ediyor.Jüri, yaklaşık dört saat düşündükten sonra Diaz’ın Tesla’da karşılaştığı ırkçı ve düşmanca çalışma ortamını kabul etti.Avukatlar Tesla davasında tahkime gidilmemesine özellikle dikkat çekiyor.Bir hissedar aktivisti olan Nia Impact Capital de Tesla’nın yönetim kurulunu zorunlu tahkimin kendi çalışanları ve kültürü üzerindeki etkilerini incelemeye çağırıyor. Bu, Nia Impact Capital’in arka arkaya böyle bir teklif sunduğu ikinci yıl.Yakın tarihli bir hissedar teklifinde Nia Impact Capital şunları yazdı:Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tesla yönetim kurulu, hissedarlara zorunlu tahkimin çalışanlar üzerindeki etkilerine ilişkin raporlamaya karşı oy kullanmalarını tavsiye etti.İddiaları küçümsediDiaz’ın avukatlarının elde ettiği ve The Times ile paylaşılan Tesla çalışanlarına gönderilen bir e-postada, insan kaynakları yöneticisi Valerie Capers Workman davadaki iddiaları küçümsedi:Workman, açıklamasında Tesla’nın temyize gidip gitmeyeceğini belirtmedi.‘Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı’Diaz’ın avukatları dava sonucunu; “Amerika’nın en zengin şirketlerinden birinin, fabrikasındaki siyah çalışanlar için tiksindirici koşulları hesaba katmak zorunda kalması harika bir şey” diyerek yorumladı.Bir röportajda da Diaz, jürinin kararıyla rahatladığını söyledi:
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tesla, irkçı, temyiz, dava, para cezası

4 yıl süren ırkçılık davasında son karar: Tesla 137 milyon dolar ödeyecek

12:41 05.10.2021 (güncellendi: 12:44 05.10.2021)
© REUTERS / Carlo AllegriTesla - logo
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz dört yıl önce açtığı davada mutlu sona ulaştı. Irkçı ve ayrımcı muamele gördüğünü iddia eden Diaz'a, Tesla 137 milyon dolar ödeyecek.
San Francisco federal mahkemesinde görülen dava, Owen Diaz’ın dört yıllık mücadelesinden sonra sona erdi. Diaz’ın avukatlarına göre, dava ancak Diaz’ın Tesla’nın çalışanları anlaşmazlıkları kamuya açık bir yargılama olmadan çözmeye zorlamak için kullandığı zorunlu tahkim anlaşmalarından birini imzalamadığı için ilerleyebildi.
Sözcü’nün aktardığına göre Diaz, 2015 ve 2016 yıllarında Tesla’nın Fremont, Kaliforniya’daki fabrikasında yaklaşık bir yıl asansör operatörü olarak çalıştığını söyledi. Orada, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını belirten Diaz, tekrarlanan şikayetlere rağmen, şirketin pek bir şey yapmadığını belirtti.
Owen Diaz ve oğlu Demetric Diaz - Sputnik Türkiye

Owen Diaz ve oğlu Demetric

‘Yaratılan düşmanca çalışma ortamına göz yumuyor’

Diaz, mahkemeye verdiği demeçte; meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılamak için sıfatlar kullandığı düşmanca bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldığını anlattı. Diaz, ifadelerinde; 'Afrika’ya geri dön' gibi ifadelerin tuvaletlere yazılıp, ırkçı çizimler yapıldığını da belirtti.
Diaz’ın avukatlarına göre; dava Diaz’ın Tesla’nın zorunlu sözleşmelerinden birini imzalamaması sayesinde ilerleyebildi. Tesla, çalışanlarıyla yaşadığı anlaşmazlıkları halka açık bir yargılamada çözmek yerine kapalı kapılar ardında çözmeye zorluyor ve zorunlu tahkimi kullanıyor. Hatta Tesla’nın bir tahkim anlaşmasının sonucu olarak, ırkçı ve düşmanca davranışlarla karşılaşan başka bir çalışanına; Melvin Berry’ye 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor.
Ayrıca Tesla’nın ırkçı ayrımcılık ve taciz içeren bir çalışma kültürü olduğunu iddia eden bir başka dava da California’daki Alameda’da hâlâ devam ediyor.
Jüri, yaklaşık dört saat düşündükten sonra Diaz’ın Tesla’da karşılaştığı ırkçı ve düşmanca çalışma ortamını kabul etti.
Avukatlar Tesla davasında tahkime gidilmemesine özellikle dikkat çekiyor.
Bir hissedar aktivisti olan Nia Impact Capital de Tesla’nın yönetim kurulunu zorunlu tahkimin kendi çalışanları ve kültürü üzerindeki etkilerini incelemeye çağırıyor. Bu, Nia Impact Capital’in arka arkaya böyle bir teklif sunduğu ikinci yıl.
Yakın tarihli bir hissedar teklifinde Nia Impact Capital şunları yazdı:
“Zorunlu tahkim hükümlerinin kullanılması, çalışanları sınırlar, ayrımcılık ve taciz meydana geldiğinde çalışanların mahkemede dava açmasını engeller ve temeldeki gerçekleri, suistimalleri veya dava sonuçlarını gizli tutabilir ve böylece çalışanların ortak endişeleri öğrenmesini ve bu endişeler doğrultusunda hareket etmesini engelleyebilir.”
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tesla yönetim kurulu, hissedarlara zorunlu tahkimin çalışanlar üzerindeki etkilerine ilişkin raporlamaya karşı oy kullanmalarını tavsiye etti.

İddiaları küçümsedi

Diaz’ın avukatlarının elde ettiği ve The Times ile paylaşılan Tesla çalışanlarına gönderilen bir e-postada, insan kaynakları yöneticisi Valerie Capers Workman davadaki iddiaları küçümsedi:
“Bay Diaz’a ek olarak, diğer üç tanık (tümü Tesla dışı sözleşmeli çalışanlar) duruşmada Fremont fabrika katında düzenli olarak ırkçı hakaretler (N-kelimesi dahil) duyduklarına dair ifade verdi. Hepsi N-kelimesinin iş yerinde kullanılmasının uygun olmadığı konusunda hemfikir olsalar da çoğu zaman dilin ‘arkadaşça’ ve genellikle Afrikalı-Amerikalı meslektaşları tarafından kullanıldığını düşündüklerini de kabul ettiler.”
Workman, açıklamasında Tesla’nın temyize gidip gitmeyeceğini belirtmedi.

‘Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı’

Diaz’ın avukatları dava sonucunu; “Amerika’nın en zengin şirketlerinden birinin, fabrikasındaki siyah çalışanlar için tiksindirici koşulları hesaba katmak zorunda kalması harika bir şey” diyerek yorumladı.
Bir röportajda da Diaz, jürinin kararıyla rahatladığını söyledi:
“Bu noktaya gelmek dört uzun yıl aldı. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi.”
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