https://tr.sputniknews.com/20211005/4-yil-suren-irkcilik-davasinda-son-karar-tesla-137-milyon-dolar-odeyecek-1049534109.html

4 yıl süren ırkçılık davasında son karar: Tesla 137 milyon dolar ödeyecek

4 yıl süren ırkçılık davasında son karar: Tesla 137 milyon dolar ödeyecek

Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz dört yıl önce açtığı davada mutlu sona ulaştı. Irkçı ve ayrımcı muamele gördüğünü iddia eden Diaz'a, Tesla 137 milyon dolar... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T12:41+0300

2021-10-05T12:41+0300

2021-10-05T12:44+0300

dünya

tesla

irkçı

temyiz

dava

para cezası

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San Francisco federal mahkemesinde görülen dava, Owen Diaz’ın dört yıllık mücadelesinden sonra sona erdi. Diaz’ın avukatlarına göre, dava ancak Diaz’ın Tesla’nın çalışanları anlaşmazlıkları kamuya açık bir yargılama olmadan çözmeye zorlamak için kullandığı zorunlu tahkim anlaşmalarından birini imzalamadığı için ilerleyebildi.Sözcü’nün aktardığına göre Diaz, 2015 ve 2016 yıllarında Tesla’nın Fremont, Kaliforniya’daki fabrikasında yaklaşık bir yıl asansör operatörü olarak çalıştığını söyledi. Orada, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını belirten Diaz, tekrarlanan şikayetlere rağmen, şirketin pek bir şey yapmadığını belirtti.‘Yaratılan düşmanca çalışma ortamına göz yumuyor’Diaz, mahkemeye verdiği demeçte; meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılamak için sıfatlar kullandığı düşmanca bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldığını anlattı. Diaz, ifadelerinde; 'Afrika’ya geri dön' gibi ifadelerin tuvaletlere yazılıp, ırkçı çizimler yapıldığını da belirtti.Diaz’ın avukatlarına göre; dava Diaz’ın Tesla’nın zorunlu sözleşmelerinden birini imzalamaması sayesinde ilerleyebildi. Tesla, çalışanlarıyla yaşadığı anlaşmazlıkları halka açık bir yargılamada çözmek yerine kapalı kapılar ardında çözmeye zorluyor ve zorunlu tahkimi kullanıyor. Hatta Tesla’nın bir tahkim anlaşmasının sonucu olarak, ırkçı ve düşmanca davranışlarla karşılaşan başka bir çalışanına; Melvin Berry’ye 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor.Ayrıca Tesla’nın ırkçı ayrımcılık ve taciz içeren bir çalışma kültürü olduğunu iddia eden bir başka dava da California’daki Alameda’da hâlâ devam ediyor.Jüri, yaklaşık dört saat düşündükten sonra Diaz’ın Tesla’da karşılaştığı ırkçı ve düşmanca çalışma ortamını kabul etti.Avukatlar Tesla davasında tahkime gidilmemesine özellikle dikkat çekiyor.Bir hissedar aktivisti olan Nia Impact Capital de Tesla’nın yönetim kurulunu zorunlu tahkimin kendi çalışanları ve kültürü üzerindeki etkilerini incelemeye çağırıyor. Bu, Nia Impact Capital’in arka arkaya böyle bir teklif sunduğu ikinci yıl.Yakın tarihli bir hissedar teklifinde Nia Impact Capital şunları yazdı:Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tesla yönetim kurulu, hissedarlara zorunlu tahkimin çalışanlar üzerindeki etkilerine ilişkin raporlamaya karşı oy kullanmalarını tavsiye etti.İddiaları küçümsediDiaz’ın avukatlarının elde ettiği ve The Times ile paylaşılan Tesla çalışanlarına gönderilen bir e-postada, insan kaynakları yöneticisi Valerie Capers Workman davadaki iddiaları küçümsedi:Workman, açıklamasında Tesla’nın temyize gidip gitmeyeceğini belirtmedi.‘Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı’Diaz’ın avukatları dava sonucunu; “Amerika’nın en zengin şirketlerinden birinin, fabrikasındaki siyah çalışanlar için tiksindirici koşulları hesaba katmak zorunda kalması harika bir şey” diyerek yorumladı.Bir röportajda da Diaz, jürinin kararıyla rahatladığını söyledi:

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tesla, irkçı, temyiz, dava, para cezası