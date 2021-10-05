https://tr.sputniknews.com/20211005/abdli-senatorler-bidena-300-rus-diplomati-sinir-disi-etme-cagrisinda-bulundu-1049553587.html

ABD'li senatörler Biden'a 300 Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısında bulundu

ABD'li senatörler Biden'a 300 Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısında bulundu

Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti’den bazı nüfuzlu senatörler, ABD Başkanı Joe Biden'a açık mektup yazarak, Rus yetkililerin ABD’nin Moskova'daki... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T21:48+0300

2021-10-05T21:48+0300

2021-10-05T21:59+0300

dünya

rusya

joe biden

rus diplomat

rus büyükelçiliği

john sullivan

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Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun internet sitesinde yayınlanan mektubun metnine göre senatörler, Biden'a açık mektup yazarak, Rus yetkililerin ABD’nin Moskova'daki büyükelçiliğini genişletmeyi kabul etmemesi halinde 300 Rus diplomatı sınır dışı etmesini istedi.“Rusya, kendi topraklarında çalışan Amerikalı diplomatların sayısı ile ABD'de çalışan Rus diplomatların sayısı arasında eşitliğe yaklaşmak için yeterli sayıda vize vermeli” diyen senatörler, attıkları adımı ‘makul ve karşılıklı’ olarak nitelendirdi.ABD’deki Rus diplomatların çalışma şartları kötüleştiSon yıllarda ABD'deki Rus diplomatların çalışma koşulları giderek kötüleşiyor. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un belirttiği üzere Moskova, on binlerce Rus'un yaşadığı Amerika'nın Batı Kıyısı'ndaki konsolosluklarının tamamından yoksun bırakıldı. Ruslar ayrıca düzenli olarak sınır dışı ediliyor, vize verme prosedürü de büyük ölçüde sıkılaştırıldı.Antonov daha önce Sputnik’e demecinde, Washington'a diplomatik temsilciliklerin çalışmaları ile ilgili karşılıklı kısıtlamaların kaldırması önerildiğini, fakat Amerikan tarafının öneriyi reddettiğini söylemişti.ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısının düşürülmesiABD’nin, 1 Ağustos itibarıyla Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluklarındaki personel sayısını, Washington’a Rusya ve üçüncü ülke vatandaşlarını istihdam edilmesini yasaklayan Moskova’nın yeni taleplerine uygun hale getirmesi gerekiyordu.ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, bu önlemlerden dolayı ABD’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanların sayısının 120 kişiye düşeceğini ve bu nedenle konsolosluk hizmetlerini tam olarak veremeyeceklerini söylemişti.Rusya söz konusu yeni kısıtlamaları, Washington’un nisan ayında Moskova’ya uyguladığı sıradaki yaptırımlara karşılık olarak getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım rotasının iki ülke halkının çıkarları ile örtüşmediğini açıklamıştı.Rus Dışişleri: Amerikalı senatörler ABD'nin Rusya'daki misyonlarının kapatılmasını istiyorABD’li senatörlerin attıkları bu adıma Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, ülkelerinden 300 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep eden Amerikalı senatörlerin, görünüşe göre ABD'nin Rusya'daki misyonlarının kapatılmasını istediği belirtildi.Senatörlerin talebini değerlendiren Rus Dışişleri yetkilisi, “Washington'da bu kadar Rus diplomatın olmadığını hatırlatmayacağız bile. Yoksa uluslararası ilişkiler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan Kongre üyeleri, Birleşmiş Milletler’deki (BM) daimi misyonda çalışan Rus diplomatik personeli de mi hesaba kattı?” dedi ve şöyle devam etti:

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rusya, joe biden, rus diplomat, rus büyükelçiliği, john sullivan