Ahmet Hakan: Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın muhalefetin adayı olma ihtimali sıfırın altında

"İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı... Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır. Buna mukabil... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır. Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum. Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi? O zaman sorry! Yapacak bir şey yok."