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Ahmet Hakan: Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın muhalefetin adayı olma ihtimali sıfırın altında
Ahmet Hakan: Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın muhalefetin adayı olma ihtimali sıfırın altında
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve mevcut AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın muhalefetin ortak adayı olarak... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
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politika
haşim kılıç
zühtü arslan
ahmet hakan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
ittifak
muhalefet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimlerinin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşıma sokulduğunu öne sürdü.Hakan, yazısında şunları kaydetti:
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haşim kılıç, zühtü arslan, ahmet hakan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, ittifak, muhalefet

Ahmet Hakan: Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın muhalefetin adayı olma ihtimali sıfırın altında

10:40 05.10.2021
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve mevcut AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın muhalefetin ortak adayı olarak dolaşıma sokulduğunu söylerken, aday olma ihtimallerinin sıfırın altında olduğunu savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimlerinin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşıma sokulduğunu öne sürdü.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı... Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır. Buna mukabil... Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır. Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum. Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi? O zaman sorry! Yapacak bir şey yok."
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