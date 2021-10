AK Parti Sözcüsü Çelik: Mavi vatanı korumak için her şeyi yaparız

https://tr.sputniknews.com/20211005/ak-parti-sozcusu-celik-turkiye-dev-bir-yatirim-ussu-haline-geldi-1049549575.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: * Ülkede Organize Sanayi Bölgesi olmayan il kalmamıştır. Bugün itibarıyla OSB sayısı Türkiye’de 325’e ulaşmıştır. Ankara’nın dışına çıkmayan, sanayi bölgelerini gezmeyen zevatın, herhangi bir değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünmek söz konusu değil.* AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadığına dair yalan siyaseti üretiyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yaptığı her açılışta bu yalan siyasetini çürütüyor.* Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafından gözlemlenen bir durumdur. * (Yeşil Kalkınma Devrimi Vizyonu) Türkiye olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Söylem olarak kalmasına müsaade etmeyeceğimiz bir husus. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki insan kendi eliyle doğayı yok ediyor. Bu nedenle üretim süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili partideki birimlerimiz konuyla ilgili çalışma yürütecekler.* İklim değişikliği insan hayatını tehdit eden bir olgu olduğu gibi gezegenimizi de tehdit ediyor. Ülkemizde gereken tedbirler alınacaktır. Meteorolojik erken uyarı sistemi kurulması bunların başında geliyor. Her kuşaktan insanımızın, her kesimden, her siyasi partinin yeşil mutabakatı güçlü bir şekilde sahiplenmesi, her tartışmanın odağına bunu yerleştirmesinin önemli olduğunu ifade ediyoruz.* Pandemi dönemi bir kez daha gösterdi ki insanlığın geldiği aşamada Kapitalizm, Neoliberalizmin koyduğu çılgın yarışlar, herhangi bir denge gözetmediği zaman, insanı yok edecek dünyamızı yok edecek bir sonuç doğurabiliyor. * İdlib'de ortaya çıkacak gerginlik yeni göç dalgaları ve yeni insani trajediler çıkaracaktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Sayın Putin'le yaptığı görüşme önemlidir. Kalıcı barışın sağlanması için siyasi çözüm önemli. Sivillere yönelik saldırıları yakından takip ediyoruz.*Dünyanın çeşitli yerlerindeki nefret suçları, İslam düşmanlığı ile ilgili konular partimizin gündemindedir. Dünyanın her tarafında nefret suçları, İslamofobi gibi konularda yapılan faaliyetleri takip ediyoruz. Son olarak maalesef üzücü bir şey. Galatasaray-Marsilya maçında Bozkurtların nefret suçu işleyen olaylar çıkardığına dair bir Fransız milletvekili iddiada bulundu. Görüntüler açıktır. Marsilyalı taraftarlara sevgilerimizi ileterek, Marsilya seyircisi içerisinde bir grubun sloganlar attığı net şekilde görülmüştür. Galatasaray'ı destekleyen taraftarlar son derece olgun bir şekilde maçı seyretmiştir. Fatih hocamız vatandaşlarımızın haklı olarak tepki verdiğini ifade etmiştir.* Burada da çifte standartla karşı karşıya kalıyoruz. Kamera kayıtları var. Bir grubun işlediği nefret suçudur. Marsilya taraftarını kast etmiyorum. Fransa'da İçişleri Bakanı verdiği beyanatlarda kaç tane cami kapattığıyla övünüyor. 89 caminin denetlendiğini 6 caminin kapatıldığını, belediye meclisinin karar vermesine rağmen yeni bir cami yapımına müsaade etmediğini övünülecek bir şekilde anlatıyor."* Yunanistan'ın ve Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de maksimalist davranışlarından vazgeçmesi gerekiyor. Ege'yi kendi gölü zanneden KKTC'yi görmezden gelen bir siyasetin varacağı bir yer yoktur. Mavi vatanı korumak için her şeyi yaparız, kırmızı çizgimizdir. *

