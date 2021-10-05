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Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor
Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T02:03+0300
2021-10-05T02:03+0300
2021-10-05T02:03+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.
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meral akşener, iyi parti
Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek,
“Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.
Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.