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https://tr.sputniknews.com/20211005/aksener-ruzgargulu-turkiye-icin-donuyor-1049523684.html
Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor
Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
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iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.
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meral akşener, iyi parti

Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

02:03 05.10.2021
© AA / Mehmet Ali ÖzcanMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.
Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.
041000
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