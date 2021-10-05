https://tr.sputniknews.com/20211005/aksener-ruzgargulu-turkiye-icin-donuyor-1049523684.html

Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.

türkiye

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meral akşener, iyi parti