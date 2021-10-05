https://tr.sputniknews.com/20211005/aksener-secim-ilan-etsinler-13uncu-cumhurbaskani-olarak-secilecek-kisinin-kim-oldugunu-ogrenirler-1049550540.html
Akşener: Seçim ilan etsinler, 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler
Akşener: Seçim ilan etsinler, 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler” dedi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T19:37+0300
2021-10-05T19:37+0300
2021-10-05T19:37+0300
politika
ali babacan
seçim
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
aday
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.DEVA Partisi Genel Merkezi’ne düzenlediği ziyarette Akşener’e genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı eşlik etti. Akşener ve Babacan iki saatlik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.Akşener, katıldığı bir televizyon programında söylediği 'Başbakan olacağım' sözlerine yönelik, “Ben ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim’ dedim net bir şekilde. Gazeteci olarak siz bana ‘Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz, nereye adaysınız’ dersiniz; nitekim o soruldu. Dolayısıyla ben de ‘Başbakanlığa adayım’ dedim.” ifadesini kullandı.İYİ Parti lideri, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair de şunları söyledi: “Türkiye’de ekonomi baş aşağı, hukukun üstünlüğü gitti gukuk oldu, adalet ortadan kalktı; böyle bir ortamda buralara kafa yormak varken 24 saat ‘cumhur ittifakı’nın bileşenleri eğer ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edip, çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Dolayısıyla kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler.”
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ali babacan, seçim, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, aday, iyi parti
Akşener: Seçim ilan etsinler, 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi’ne düzenlediği ziyarette Akşener’e genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı eşlik etti. Akşener ve Babacan iki saatlik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.
Akşener, katıldığı bir televizyon programında söylediği 'Başbakan olacağım' sözlerine yönelik, “Ben ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim’ dedim net bir şekilde. Gazeteci olarak siz bana ‘Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz, nereye adaysınız’ dersiniz; nitekim o soruldu. Dolayısıyla ben de ‘Başbakanlığa adayım’ dedim.”
ifadesini kullandı.
İYİ Parti lideri, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair de şunları söyledi:
“Türkiye’de ekonomi baş aşağı, hukukun üstünlüğü gitti gukuk oldu, adalet ortadan kalktı; böyle bir ortamda buralara kafa yormak varken 24 saat ‘cumhur ittifakı’nın bileşenleri eğer ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edip, çeşitli sıfatlar ekliyorsa bu işte bir durum var demektir. Dolayısıyla kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler.”