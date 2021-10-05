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https://tr.sputniknews.com/20211005/aleyna-aggulun-olumune-iliskin-davada-savciligin-itirazina-ret-1049547899.html
Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada savcılığın itirazına ret
Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada savcılığın itirazına ret
Iğdır'da Aleyna Ağgül'ün bıraktığı notta ölümünden sorumlu tuttuğu Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:25+0300
2021-10-05T18:25+0300
türkiye
kadın cinayeti
aleyna ağgül
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Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden ve arkasında "Ölümümden Gökhan Argın sorumlu" notu bırakan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül davasında gelişme yaşandı. Aleyna Ağgül'ün ölümünün ardından soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı'nın Göhkan Argın'ın gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. Mesajlar sosyal medya hesabındaÖte yandan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın’ın Aleyna Ağgül’e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor.Ne olmuştu?Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlamıştı.Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not bulunmuştu.Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.Aleyna Ağgül 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın ifadesinde, Argın’ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, ‘Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.Ağgül’ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın’la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenilmişti. Ancak tebliğ gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybetti.
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kadın cinayeti, aleyna ağgül

Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada savcılığın itirazına ret

18:25 05.10.2021
© DHA IGDIR'DA ALEYNA AGGUL'UN OLUMU ILE ILGILI GOZALTINA ALINAN BABA GOKHAN ARGIN (SAGDA) ILE OGLU GOKHAN ARGIN (SOLDA)
 IGDIR'DA ALEYNA AGGUL'UN OLUMU ILE ILGILI GOZALTINA ALINAN BABA GOKHAN ARGIN (SAGDA) ILE OGLU GOKHAN ARGIN (SOLDA) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
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Iğdır'da Aleyna Ağgül'ün bıraktığı notta ölümünden sorumlu tuttuğu Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden ve arkasında "Ölümümden Gökhan Argın sorumlu" notu bırakan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül davasında gelişme yaşandı.
Aleyna Ağgül'ün ölümünün ardından soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı'nın Göhkan Argın'ın gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

Mesajlar sosyal medya hesabında

Öte yandan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.
Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın’ın Aleyna Ağgül’e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor.

Ne olmuştu?

Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlamıştı.
Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not bulunmuştu.
Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Aleyna Ağgül 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın ifadesinde, Argın’ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, ‘Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti.
Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.
Ağgül’ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın’la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenilmişti. Ancak tebliğ gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybetti.
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