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Ankara'nın en işlek sokaklarından biri şemsiyelerle renklendi
Ankara'nın en işlek sokaklarından biri şemsiyelerle renklendi
Ankara Kızılay'da bulunan Konur Sokak’a dekoratif amaçlı astığı renkli şemsiyeler, vatandaşların ilgisini çekiyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T13:55+0300
2021-10-05T13:55+0300
2021-10-05T13:55+0300
yaşam
ankara
türkiye
çankaya
kızılay
şemsiye
sokak
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Ankara'da Çankaya Belediyesi’nin Ankara’nın en işlek sokaklarından biri olan Konur Sokak’a dekoratif amaçlı astığı renkli şemsiyeler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak boyunca asılan şemsiyelerin oluşturduğu renk cümbüşü önünde fotoğraf çektiren sokak sakinleri, yere yansıyan gölgelerin arasından keyifli bir yürüyüş yapma şansı yakalıyor.
ankara
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ankara, türkiye, çankaya, kızılay, şemsiye, sokak
Ankara'nın en işlek sokaklarından biri şemsiyelerle renklendi
Ankara Kızılay'da bulunan Konur Sokak’a dekoratif amaçlı astığı renkli şemsiyeler, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Ankara'da Çankaya Belediyesi’nin Ankara’nın en işlek sokaklarından biri olan Konur Sokak’a dekoratif amaçlı astığı renkli şemsiyeler, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Sokak boyunca asılan şemsiyelerin oluşturduğu
renk cümbüşü
önünde fotoğraf çektiren sokak sakinleri, yere yansıyan gölgelerin
arasından
keyifli bir yürüyüş yapma şansı yakalıyor.