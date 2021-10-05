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https://tr.sputniknews.com/20211005/antalyasporun-yeni-teknik-direktoru-belli-old-1049547161.html
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Fraport TAV Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:58+0300
2021-10-05T18:03+0300
spor
antalyaspor
nuri şahin
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Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Nuri Şahin göreve geçiyor.Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin şunları söyledi;"Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey."
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antalyaspor, nuri şahin

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

17:58 05.10.2021 (güncellendi: 18:03 05.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterNuri Şahin 2019-2020 sezonunu Werder Bremen'de geçirdi.
Nuri Şahin 2019-2020 sezonunu Werder Bremen'de geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Fraport TAV Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu.
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Nuri Şahin göreve geçiyor.
Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin şunları söyledi;
"Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey."
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