https://tr.sputniknews.com/20211005/antalyasporun-yeni-teknik-direktoru-belli-old-1049547161.html

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:58+0300

2021-10-05T17:58+0300

2021-10-05T18:03+0300

spor

antalyaspor

nuri şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042683389_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_2faffee5767a8ac5dd91d8dce3817a00.jpg

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Nuri Şahin göreve geçiyor.Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin şunları söyledi;"Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalyaspor, nuri şahin