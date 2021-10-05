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https://tr.sputniknews.com/20211005/apple-olumunun-10uncu-yilinda-steve-jobsu-kisa-filmle-aniyor---1049552627.html
Apple ölümünün 10'uncu yılında Steve Jobs'u kısa filmle anıyor
Apple ölümünün 10'uncu yılında Steve Jobs'u kısa filmle anıyor
Apple, Steve Jobs'u, ölümünün 10'uncu yılında, yeni bir kısa film ve Jobs ailesinin açıklamasıyla anıyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T21:07+0300
2021-10-05T21:07+0300
2021-10-05T21:10+0300
dünya
apple
steve jobs
kısa film
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Apple, kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'u, ölümünün 10'uncu yılında anıyor.Apple'ın sitesinin ana sayfasında alt yazılı olarak da yayınlanan kısa film, 5 Ekim 2011'de pankreas kanserinden ölen Stve Jobs'un yaşamını fotoğraflar ve videolarla anlatıyor. Sitede ayrıca Jobs ailesinin açıklamasına da yer veriliyor.
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apple, steve jobs, kısa film
Apple ölümünün 10'uncu yılında Steve Jobs'u kısa filmle anıyor 21:07 05.10.2021 (güncellendi: 21:10 05.10.2021)
Apple, Steve Jobs'u, ölümünün 10'uncu yılında, yeni bir kısa film ve Jobs ailesinin açıklamasıyla anıyor.
Apple, kurucusu ve eski CEO'su
Steve Jobs'u, ölümünün 10'uncu yılında anıyor.
Apple'ın sitesinin ana sayfasında alt yazılı olarak da yayınlanan
kısa film
, 5 Ekim 2011'de pankreas kanserinden ölen Stve Jobs'un yaşamını fotoğraflar ve videolarla anlatıyor.
Sitede ayrıca Jobs ailesinin açıklamasına da yer veriliyor.