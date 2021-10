https://tr.sputniknews.com/20211005/artan-maliyetler-ve-kurakliktan-sikayet-eden-ciftciler-is-birakiyor-90-hanelik-koy-25-haneye-dustu-1049535845.html

Artan maliyetler ve kuraklıktan şikayet eden çiftçiler iş bırakıyor: 90 hanelik köy, 25 haneye düştü

Diyarbakır’da, artan yem fiyatları, elektrik ve su faturalarının yüksek gelmesinden şikayet eden çiftçilerden kimi ticareti bıraktı, kimi de köyden kente göç... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık ve yüzde 300’e yakın artan maliyetler, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi. Artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle arayışa giren çiftçilerden kimi ticareti bıraktı, kimi de köyden kente göç ederek farklı meslek arayışına girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi kayıtlıyken, 2021'in Haziran ayı itibariyle bu sayı 541 bin 346'ya düştü. Çiftçiler, artan yem fiyatları, elektrik ve su faturalarından şikayetçiİklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmayla birlikte artan maliyetlerin altından kalkamadığını söyleyen çiftçiler, her geçen gün çalışamaz duruma geldiklerini söylüyor. Verim kaybının yüzde 90’a yakın olduğu Diyarbakır’da tarım ve hayvancılık konusunda yaşanan gerileme dikkat çekiyor. ’Hayvancılık, çiftçilik bitti'Diyarbakır’ın Sur İlçesine bağlı Harmanlar Köyü’nde tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler durumdan şikayetçi. Köyün muhtarı Zeki Alakuş, önceki yıllarda 90 hane olan köyün, şu an 25 haneye düştüğünü söylüyor. Nedenini “Çünkü hayvancılık, çiftçilik bitti” diyerek açıklayan Alakuş “Herkes şehirlere göç ediyor. Mesela benim eskiden 300 küçükbaş hayvanım vardı ama şuan sadece 30 tane kaldı. Ahırım boş, çünkü zarar ediyoruz. Yem pahalanmış, saman pahalanmış, süt ve peynir ucuz. Bizden alınca ucuz ama marketlerde pahalı” şeklinde konuştu.‘İnsanlar artık bu işi bırakmaya başladı’Zarar ettiklerini söyleyen Alakuş, şunları söyledi:‘Besiciliği bıraktım, şu an sadece evim için 10 tane süt hayvanı besliyorum’Çiftlik sahibi İzzettin Fahrioğlu, besi çiftliğinde sayıyı 50’den 20’ye düşürdüğünü ve 1 milyon 200 TL masraf ile yeni yaptığı çiftliğin boş kaldığını söylüyor:‘Çoğu meslektaşımız bitti, bitmek üzere’Köylülerden Metin Alabaş da aynı sorunlardan şikayetçi. Son yıllarda artan maliyetlere dikkat çeken Alabaş, “Girdiler çok yüksek olduğundan dolayı çiftçiler hep zarar ediyor” diyor.Alabaş, şöyle devam etti:‘Böyle olursa insanlar köyden göç etmek zorunda kalır’Kuraklık nedeniyle topraktan elde ettikleri verimin düştüğünü söyleyen Alabaş “Arazilerimizin çoğu susuz arazidir. Ortalama 300-350 kg civarında verim alabiliyorduk ama bu yıl 100 kilo bile bulmadı. Zaten hesaplasan 100 kilodan fazla kendin koyuyorsun. Her iki gübreyi hesaplasan alt gübre üst gübre tohum 100 kilodan fazla tarlaya kilo olarak bırakıyorsun. Biz onu bile alamadık. Dolayısıyla bunlar cebimizden. Traktörlerimizi, malımızı mülkümüzü satmak zorunda kalıyoruz. Zararına çalışılmaz ki bırakmak zoruna kalacağız. Böyle olursa da insanlar köyden göç etmek zorunda kalır” şeklinde konuştu.‘150 hayvanım vardı, hep zarar edince Diyarbakır’a göç ettim’Daha önce köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ergül Bitkil, Diyarbakır merkeze göç ederek inşaat işlerinde çalışıyor. Bitkil, göç nedenini şöyle anlatıyor:

