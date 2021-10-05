Asiltürk'ten boşalan göreve Karamollaoğlu seçildi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk'ten boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.Saadet Partisi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir" denildi.
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 86 yaşında hayatını kaybetti.
Asiltürk'ten boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir" denildi.