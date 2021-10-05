https://tr.sputniknews.com/20211005/asilturkten-bosalan-goreve-karamollaoglu-secildi-1049523579.html

Asiltürk'ten boşalan göreve Karamollaoğlu seçildi

Asiltürk'ten boşalan göreve Karamollaoğlu seçildi

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk'ten boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.Saadet Partisi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir" denildi.

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