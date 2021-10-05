https://tr.sputniknews.com/20211005/astrazeneca-kovid-19-ilaci-icin-acil-kullanim-onayi-istedi-1049537784.html

AstraZeneca, Kovid-19 ilacı için acil kullanım onayı istedi

AstraZeneca, Kovid-19 ilacı için acil kullanım onayı istedi

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) Kovid-19'u önlemeye yönelik geliştirdiği ilacı için acil kullanım izni vermesini talep... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T14:52+0300

2021-10-05T14:52+0300

2021-10-05T14:54+0300

astrazeneca

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs ilacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a3cbd657d7f02506f7463ad91df2b6.jpg

AstraZeneca, 'AZD7442‘ adı verilen ilacın koronavirüs semptomu geliştirme riskini yüzde 77 oranında azalttığını belirtilerek FDA'ya'dan acil kullanım onayı istedi.Şirket tarafından FDA'ya sunulan dosyada ‘AZD7442‘ ile Kovid-19 aşılarına rağmen yeterince güçlü bir bağışıklığa sahip olmayan veya aşı sonrası bağışıklığı düşen kişilerin korunmasının sağlanabileceğini bildirdi. Dosyaya göre ilaç ayrıca, bağışıklıklarını yüksek seviyede tutması gereken askeri personel gibi gruplara da verilebilir. Aşıdan farkı ne?Aşılar, hedeflenen antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücreler geliştirmek için sağlam bir bağışıklık sistemine dayanırken, ‘AZD7442‘ enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından keşfedilen iki antikora dayanan AZD7442'nin ABD'de onaylanması AstraZenaca için büyük kazanç anlamına geliyor. Zira şirketin Kovid-19 aşısı henüz ABD otoriteleri tarafından onaylanmış değil.

https://tr.sputniknews.com/20211004/koronavirus-tedavisi-icin-gelistirilen-ilacin-abde-kullanimi-icin-basvuru-yapildi-1049512093.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, koronavirüs, koronavirüs ilacı