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https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupa-birligi-vergi-kara-listesini-guncelledi-1049535434.html
Avrupa Birliği, vergi 'kara listesini' güncelledi
Avrupa Birliği, vergi 'kara listesini' güncelledi
Avrupa Birliği (AB), vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 3 ülkeyi çıkardı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T13:10+0300
2021-10-05T13:10+0300
ekonomi
avrupa birliği
kara liste
avrupa birliği konseyi
vergi kaçakçılığı
vergi cenneti
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AB Konseyi, vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı.Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Anguilla, Dominika ve Seyşeller talep halinde veri paylaşımı konusunda 'büyük ölçüde uyumlu' davrandığı gerekçesiyle listeden çıkartıldı.Böylece AB'nin vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkeler kara listesinde Amerikan Samoası, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren 'gri liste' de güncellendi.Kosta Rika, Hong Kong, Malezya, Kuzey Makedonya, Katar ve Uruguay ile kara listeden çıkarılan Anguilla, Dominika ve Seyşeller gri listeye eklendi.Türkiye gri listedeGerekli vergi reformlarını uyguladığı gerekçesiyle Avustralya, Esvatini ve Maldivler gri listeden çıkarıldı.Yapılan güncellemede üye ülkelerle otomatik veri paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı ancak atması gereken ilave adımlar olduğu gerekçesiyle Türkiye gri listede kaldı.Liste hakkındaÇok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, 'vergi cennetleri listesi' belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde 'vergi standartlarına uygun davrandıkları' varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkeleri, listede yer almıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211004/sorosun-fonladigi-pandora-belgeleri-dunya-liderlerinin-offshore-sirlarini-ortaya-serdi-1049500942.html
https://tr.sputniknews.com/20211004/kremlin-pandora-belgeleri-abdnin-en-buyuk-vergi-cenneti-oldugunu-gosteriyor-1049499915.html
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avrupa birliği, kara liste, avrupa birliği konseyi, vergi kaçakçılığı, vergi cenneti

Avrupa Birliği, vergi 'kara listesini' güncelledi

13:10 05.10.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 3 ülkeyi çıkardı.
AB Konseyi, vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı.
Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Anguilla, Dominika ve Seyşeller talep halinde veri paylaşımı konusunda 'büyük ölçüde uyumlu' davrandığı gerekçesiyle listeden çıkartıldı.
Böylece AB'nin vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkeler kara listesinde Amerikan Samoası, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.
Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren 'gri liste' de güncellendi.
Kosta Rika, Hong Kong, Malezya, Kuzey Makedonya, Katar ve Uruguay ile kara listeden çıkarılan Anguilla, Dominika ve Seyşeller gri listeye eklendi.

Türkiye gri listede

Gerekli vergi reformlarını uyguladığı gerekçesiyle Avustralya, Esvatini ve Maldivler gri listeden çıkarıldı.
Yapılan güncellemede üye ülkelerle otomatik veri paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı ancak atması gereken ilave adımlar olduğu gerekçesiyle Türkiye gri listede kaldı.
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
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Dün, 14:00

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, 'vergi cennetleri listesi' belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.
Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.
AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde 'vergi standartlarına uygun davrandıkları' varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkeleri, listede yer almıyor.
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