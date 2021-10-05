https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupadaki-vadeli-dogalgaz-fiyatlarinda-yeni-rekor-1049545472.html

Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatının tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına bin 300 doları aştığı, böylelikle yeni bir rekorun... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:12+0300

2021-10-05T17:12+0300

2021-10-05T17:12+0300

ekonomi

avrupa

doğalgaz

fiyat

kuzey akım-2

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Londra ICE Futures Europe borsasının verilerine göre Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatı, tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına 1300 doları da aştı.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre kasım vadeli gaz işlemlerinin fiyatı Moskova saati ile 15.26 (TSİ ile aynı) itibarıyla bin metreküp başına bin 427.4 dolara sıçradı. Bu rakam gün boyunca istikrarlı bir şekilde arttı, sabah sabah saatlerinde bin 190 doların biraz altında bulunan gazın fiyatu, bu saatlerde yüzde 20 oranında artış kaydetti.Avrupa pazarındaki gaz fiyatında son haftalarda keskin bir artış görüldü, ağustos başında yakıtın bin metreküpü 515 dolar seviyesindeyken, bir ay sonra 614 dolara yükseldi, eylül sonlarında ise iki katına çıktı.Uzmanlara göre bu artışın nedeni, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talep.Bu arada Rus enerji devi Gazprom’un Moskova Borsası’nda işlem gören hisselerinin değeri yeni bir rekor kırarak 382 rublenin (46.7 TL) üzerinde işlem gördü.Avrupa pazarında dün metreküp başına yaklaşık bin 200 dolara ulaşan doğalgaz fiyatı, Nord Stream 2 şirketinin Kuzey Akım-2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladığı yönündeki haberler nedeniyle kısa süreli olarak yaklaşık bin 130 dolar seviyesine çekilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/nord-stream-2-sirketi-kuzey-akim-2nin-ilk-koluna-gaz-doldurmaya-basladi-1049516651.html

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avrupa, doğalgaz, fiyat, kuzey akım-2