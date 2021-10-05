Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupadaki-vadeli-dogalgaz-fiyatlarinda-yeni-rekor-1049545472.html
Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatının tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına bin 300 doları aştığı, böylelikle yeni bir rekorun... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:12+0300
2021-10-05T17:12+0300
ekonomi
avrupa
doğalgaz
fiyat
kuzey akım-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg
Londra ICE Futures Europe borsasının verilerine göre Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatı, tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına 1300 doları da aştı.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre kasım vadeli gaz işlemlerinin fiyatı Moskova saati ile 15.26 (TSİ ile aynı) itibarıyla bin metreküp başına bin 427.4 dolara sıçradı. Bu rakam gün boyunca istikrarlı bir şekilde arttı, sabah sabah saatlerinde bin 190 doların biraz altında bulunan gazın fiyatu, bu saatlerde yüzde 20 oranında artış kaydetti.Avrupa pazarındaki gaz fiyatında son haftalarda keskin bir artış görüldü, ağustos başında yakıtın bin metreküpü 515 dolar seviyesindeyken, bir ay sonra 614 dolara yükseldi, eylül sonlarında ise iki katına çıktı.Uzmanlara göre bu artışın nedeni, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talep.Bu arada Rus enerji devi Gazprom’un Moskova Borsası’nda işlem gören hisselerinin değeri yeni bir rekor kırarak 382 rublenin (46.7 TL) üzerinde işlem gördü.Avrupa pazarında dün metreküp başına yaklaşık bin 200 dolara ulaşan doğalgaz fiyatı, Nord Stream 2 şirketinin Kuzey Akım-2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladığı yönündeki haberler nedeniyle kısa süreli olarak yaklaşık bin 130 dolar seviyesine çekilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/nord-stream-2-sirketi-kuzey-akim-2nin-ilk-koluna-gaz-doldurmaya-basladi-1049516651.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_78:0:1171:820_1920x0_80_0_0_b6c92e27be8a4f090709a3a59a212cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, doğalgaz, fiyat, kuzey akım-2

Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor

17:12 05.10.2021
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Lee Smith
Abone ol
Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatının tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına bin 300 doları aştığı, böylelikle yeni bir rekorun kırıldığı öğrenildi.
Londra ICE Futures Europe borsasının verilerine göre Avrupa'da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatı, tarihi zirve noktasını yenileyerek bin metreküp başına 1300 doları da aştı.
Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre kasım vadeli gaz işlemlerinin fiyatı Moskova saati ile 15.26 (TSİ ile aynı) itibarıyla bin metreküp başına bin 427.4 dolara sıçradı. Bu rakam gün boyunca istikrarlı bir şekilde arttı, sabah sabah saatlerinde bin 190 doların biraz altında bulunan gazın fiyatu, bu saatlerde yüzde 20 oranında artış kaydetti.
Avrupa pazarındaki gaz fiyatında son haftalarda keskin bir artış görüldü, ağustos başında yakıtın bin metreküpü 515 dolar seviyesindeyken, bir ay sonra 614 dolara yükseldi, eylül sonlarında ise iki katına çıktı.
Uzmanlara göre bu artışın nedeni, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talep.
Bu arada Rus enerji devi Gazprom’un Moskova Borsası’nda işlem gören hisselerinin değeri yeni bir rekor kırarak 382 rublenin (46.7 TL) üzerinde işlem gördü.
Avrupa pazarında dün metreküp başına yaklaşık bin 200 dolara ulaşan doğalgaz fiyatı, Nord Stream 2 şirketinin Kuzey Akım-2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladığı yönündeki haberler nedeniyle kısa süreli olarak yaklaşık bin 130 dolar seviyesine çekilmişti.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
DÜNYA
Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı
Dün, 20:49
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:29Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
17:24Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
17:16Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik
17:13Bakan Akar: Yunanistan'la sorunların diyalog ve barışçıl yöntemle çözüleceğine inanıyoruz
17:12Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
17:12Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
17:07Boşanma davasında rüşvet iddiası: Emniyet müdürleri sayesinde milyonlarca doları yurtdışına çıkardık
17:06Kudüs'te nadir arkeolojik keşif: 2700 yıl öncesinden kalma oda parfümlü tuvalet bulundu
17:04Putin: Hidrokarbon piyasasındaki küresel histeri alternatif enerjilere geçiş yapılarak çözülebilir
17:03Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor
17:02LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı'ndan giyim enflasyonu uyarısı
16:4490 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı
16:42İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
16:42Justin Bieber kenevir sektörüne girdi
16:39Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika
16:09TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
16:07'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'
16:02Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi
15:59Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
15:56Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı