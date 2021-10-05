https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupalilara-gore-abdnin-afganistana-askeri-mudahalesi-bir-hataydi-1049529030.html

Avrupalılara göre ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi bir hataydı

Avrupalılara göre ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi bir hataydı

Beş Avrupa ülkesinde yapılan anket, Avrupalıların önemli kısmının ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a askeri müdalalesini bir hata olarak gördüğünü... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T10:10+0300

2021-10-05T10:10+0300

2021-10-05T10:15+0300

abd

afganistan

taliban

ifop

göçmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480046_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_63131bd2dc93fbd0b0597a893170d1eb.jpg

Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) Sputnik için 21-27 Eylül tarihleri ​​arasında, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’da 18 yaş ve üstü 5 binden fazla kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, Avrupalıların, ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a gerçekleştirdiği askeri müdahale, askerlerin çekilme şartları ve göçmen sorunu ile ilgili görüşlerini araştırdı.Anket sonuçlarına göre, Almanların neredeyse yarısı (yüzde 49’u), Fransızların üçte birisinden fazlası (yüzde 34’ü), İngilizlerin yüzde 40’ı ve İspanyolların yüzde 39’u, 2001’da yaşanan Afganistan’a askeri müdahaleyi hata olarak görüyor.Öte yandan, ankete katılan Avrupalıların önemli kısmı, Afganistan’da görev alan askerlerin ülkeden çekilme şartlarının ABD’nin gözündeki imajını kötüleştirdiğini belirtirken bütün ülkelerdeki katılımcıların yarısından fazlası askerlerin Afganistan’dan çekilmesi sonucu küresel güvenlik düzeyinin azaldığı görüşünü dile getirdi.Ayrıca ABD’nin Taliban'ın* Аfganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan göçmenleri kabul etmesi gerektiğini düşünen Avrupalı sayısının bu sorumluluğu Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerektiğinden yana olanların sayısından daha fazla olması dikkat çekti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, taliban, ifop, göçmenler