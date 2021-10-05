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Avrupalılara göre ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi bir hataydı
Avrupalılara göre ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi bir hataydı
Beş Avrupa ülkesinde yapılan anket, Avrupalıların önemli kısmının ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a askeri müdalalesini bir hata olarak gördüğünü... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T10:10+0300
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abd
afganistan
taliban
ifop
göçmenler
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Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) Sputnik için 21-27 Eylül tarihleri ​​arasında, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’da 18 yaş ve üstü 5 binden fazla kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, Avrupalıların, ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a gerçekleştirdiği askeri müdahale, askerlerin çekilme şartları ve göçmen sorunu ile ilgili görüşlerini araştırdı.Anket sonuçlarına göre, Almanların neredeyse yarısı (yüzde 49’u), Fransızların üçte birisinden fazlası (yüzde 34’ü), İngilizlerin yüzde 40’ı ve İspanyolların yüzde 39’u, 2001’da yaşanan Afganistan’a askeri müdahaleyi hata olarak görüyor.Öte yandan, ankete katılan Avrupalıların önemli kısmı, Afganistan’da görev alan askerlerin ülkeden çekilme şartlarının ABD’nin gözündeki imajını kötüleştirdiğini belirtirken bütün ülkelerdeki katılımcıların yarısından fazlası askerlerin Afganistan’dan çekilmesi sonucu küresel güvenlik düzeyinin azaldığı görüşünü dile getirdi.Ayrıca ABD’nin Taliban'ın* Аfganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan göçmenleri kabul etmesi gerektiğini düşünen Avrupalı sayısının bu sorumluluğu Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerektiğinden yana olanların sayısından daha fazla olması dikkat çekti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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abd, afganistan, taliban, ifop, göçmenler

Avrupalılara göre ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi bir hataydı

10:10 05.10.2021 (güncellendi: 10:15 05.10.2021)
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
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Beş Avrupa ülkesinde yapılan anket, Avrupalıların önemli kısmının ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a askeri müdalalesini bir hata olarak gördüğünü ortaya koydu.
Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) Sputnik için 21-27 Eylül tarihleri ​​arasında, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’da 18 yaş ve üstü 5 binden fazla kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, Avrupalıların, ABD ve müttefiklerinin 2001’de Afganistan’a gerçekleştirdiği askeri müdahale, askerlerin çekilme şartları ve göçmen sorunu ile ilgili görüşlerini araştırdı.
© SputnikSputnik Görüşler.
Sputnik Görüşler. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
Sputnik Görüşler.
© Sputnik
Anket sonuçlarına göre, Almanların neredeyse yarısı (yüzde 49’u), Fransızların üçte birisinden fazlası (yüzde 34’ü), İngilizlerin yüzde 40’ı ve İspanyolların yüzde 39’u, 2001’da yaşanan Afganistan’a askeri müdahaleyi hata olarak görüyor.
Öte yandan, ankete katılan Avrupalıların önemli kısmı, Afganistan’da görev alan askerlerin ülkeden çekilme şartlarının ABD’nin gözündeki imajını kötüleştirdiğini belirtirken bütün ülkelerdeki katılımcıların yarısından fazlası askerlerin Afganistan’dan çekilmesi sonucu küresel güvenlik düzeyinin azaldığı görüşünü dile getirdi.
Ayrıca ABD’nin Taliban'ın* Аfganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan göçmenleri kabul etmesi gerektiğini düşünen Avrupalı sayısının bu sorumluluğu Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerektiğinden yana olanların sayısından daha fazla olması dikkat çekti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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