https://tr.sputniknews.com/20211005/avustralya-2022ye-kadar-yabanci-turist-kabul-etmeyecek-1049527669.html

Avustralya, 2022'ye kadar yabancı turist kabul etmeyecek

Avustralya, 2022'ye kadar yabancı turist kabul etmeyecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vasıflı göçmenler ve uluslararası öğrencilerin gelmesine öncelik vermelerinden dolayı, turistlerin ancak gelecek yıldan... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T09:07+0300

2021-10-05T09:07+0300

2021-10-05T09:07+0300

koronavirüs

avustralya

kapanma

koronavirüs

kovid-19

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Avustralya Kanal 7’ye konuşan Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan ve kasım ayında yeniden açılmasına karar verilen uluslararası sınırlardan, ülkeye geleceklere verilen önceliklerle ilgili açıklamada bulundu.Sınırlarının açılmasıyla önceliğin yurt dışındaki Avusturyalılara verileceğini ve Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran vatandaşların kendi evlerinde 7 günlük karantinaya alınacağını hatırlatan Başbakan Morrison, "Yurt dışında çifte aşılıysanız ve Avustralya'da ikamet ediyorsanız, Avustralya vatandaşıysanız, birinci dereceden aile üyesiyseniz, bu düzenlemeler kapsamında seyahat edebileceksiniz" dedi.Avustralya’ya geleceklere verilen öncelik sıralamasında turistleri ilk iki sırada saymayan ve bu kişileri 2022’den itibaren kabul edebileceklerini dile getiren, Morrison, "Bir sonraki öncelik, ülke için çok önemli olan ve çifte aşılı vasıflı göçmenlerin yanı sıra eğitimleri için Avustralya'ya gelip de geri dönen öğrencilerindir. Gelecek yıl uluslararası ziyaretçileri de alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kulandı.Morrison, Kovid-19’un yayılmaya başlamasıyla 2020 mart ayından bu yana Avustralya vatandaşları ve daimi izini olanlar dışındakilere kapatılan sınırların, ülkede Kovid-19 aşılarının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 80’e çıkması durumunda, kasımda açılacağını duyurmuştu.Çift doz aşılama oranlarının ekim sonunda yüzde 80’lere ulaşması beklenen Avustralya’da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 57.4, tek doz aşı olanların oranıysa 79.9 seviyesinde bulunuyor.Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana alınan sıkı tedbirlere rağmen toplam 115 bin 859 kişi Kovid-19’a yakalanırken, 1355 kişi de hayatını kaybetti.Halen 23 bin 354 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da hastanede yatan 1535 hastadan 298’i yoğun bakımda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210923/avustralyada-kovid-19-asisina-karsi-yapilan-gosterilerde-gozalti-sayisi-360i-asti-1049180962.html

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avustralya, kapanma, koronavirüs, kovid-19