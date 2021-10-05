https://tr.sputniknews.com/20211005/azra-kohen-basak-sayana-icra-takibi-baslatti-1049542519.html

Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı

Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı

'Fi' kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan'a dava açarak 150 bin lira manevi tazminat kazanan Azra Kohen, kararın kesinleşmesine... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:56+0300

2021-10-05T15:56+0300

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türkiye

azra kohen

başak sayan

icra

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Başak Sayan, Azra Kohen'in 'Fi' kitabının aynı adla diziye uyarlanmasının ardından 'Fi'de kendi kitabından intihal yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine Azra Kohen, Başak Sayan'a 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti.İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, mahkeme Kohen'i haklı buldu. Mahkeme, 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte Başak Sayan'dan alınarak Kohen'e ödenmesine karar verdi.Azra Kohen, Başak Sayan'ın tazminatı ödememesi üzerine İstanbul 2. İcra Müdürlüğü'ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla başvurarak faiziyle birlikte toplamda 250 bin 142 liralık icra takibi başlattı. Davanın İstinaf Mahkemesi'nce onandığını belirten avukat Bakbak, "Azra Kohen bu parayı kendi kurucusu olduğu Hypatia Kitap Kulübü ve yine kendi kurucusu olduğu HADİ Derneği'nin özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine yani tamamen hayır işlerine harcayacağını önemle belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

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azra kohen, başak sayan, icra