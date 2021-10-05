Bakan Koca: Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

"Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız."