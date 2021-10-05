Bakan Koca: Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı olan kişilerin de maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini vurguladı.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Koca, ""Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı olan kişilerin de maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız."
Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız.