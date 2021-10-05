Bakan Varank: Hedefimiz yüksek fiyatları düşürmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi Teknokent’in Keçiören’de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Varank, projeyi, Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladıkları, bakanlığın yürütücüsü olduğu ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında desteklediklerini belirtti. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere ülkemiz, tarımsal arazi büyüklüğü ve gıda sektörünün ürettiği katma değer bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İşte, yaklaşık 55 milyon lira bütçesi olan bu proje de ülkemizin potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet edecek. Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak bu merkez sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağız. Agrigenomik uygulama dediğimiz şey aslında bitki ve hayvan genlerinin tanımlanarak birbirleri ve çevreleri ile etkileşimlerinin araştırılması demek" dediBakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Varank, tesisin ayrıca bir kuluçka merkezi fonksiyonu da üstleneceğini belirterek, şöyle konuştu:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarın itibarıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi Teknokent’in Keçiören’de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni’ne katıldı.
Bakan Varank, projeyi, Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladıkları, bakanlığın yürütücüsü olduğu ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında desteklediklerini belirtti.
Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere ülkemiz, tarımsal arazi büyüklüğü ve gıda sektörünün ürettiği katma değer bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İşte, yaklaşık 55 milyon lira bütçesi olan bu proje de ülkemizin potansiyelinin daha iyi değerlendirilerek daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet edecek. Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak bu merkez sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağız. Agrigenomik uygulama dediğimiz şey aslında bitki ve hayvan genlerinin tanımlanarak birbirleri ve çevreleri ile etkileşimlerinin araştırılması demek" dedi
Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu araştırmalar sayesinde, bitki ve hayvanların fizyolojik süreçlerini daha iyi anlayarak daha verimli ve kaliteli yeni ürünler geliştirmek mümkün hale geliyor. Açılışını yaptığımız merkez de bu alanlarda çalışan KOBİ’lerimize teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteği ile disiplinler arası hizmet sunacak."
Bakan Varank, tesisin ayrıca bir kuluçka merkezi fonksiyonu da üstleneceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Başta bu alanda çalışan akademisyenlerimiz olmak üzere tüm girişimcilere mali ve teknik destekler sağlayacak. Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak hem de tüketicilerimiz daha sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilecekler. Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak ‘Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’nı başlatıyoruz. Program kapsamında, KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalar yararlanacak. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ’lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek. Ben buradan şartları sağlayan tüm KOBİ’lerimizin bu desteği takip etmelerini ve başvurmalarını tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki kamu, özel sektör ve üniversiteler olarak iş birliği içerisinde bu sorunun da üstesinden birlikte geleceğiz."