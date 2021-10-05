Bakan Varank: Hedefimiz yüksek fiyatları düşürmek

"Başta bu alanda çalışan akademisyenlerimiz olmak üzere tüm girişimcilere mali ve teknik destekler sağlayacak. Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak hem de tüketicilerimiz daha sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilecekler. Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak ‘Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’nı başlatıyoruz. Program kapsamında, KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalar yararlanacak. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ’lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek. Ben buradan şartları sağlayan tüm KOBİ’lerimizin bu desteği takip etmelerini ve başvurmalarını tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki kamu, özel sektör ve üniversiteler olarak iş birliği içerisinde bu sorunun da üstesinden birlikte geleceğiz."