https://tr.sputniknews.com/20211005/balikcidan-35-kilo-balik-calan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1049547680.html

Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı

Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T18:19+0300

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türkiye

gözaltı

balıkçı

balık

çalmak

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Bafra'da 5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.Kimliği belirlenen A.O., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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gözaltı, balıkçı, balık, çalmak