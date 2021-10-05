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Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı
Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı
Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:19+0300
2021-10-05T18:19+0300
2021-10-05T18:19+0300
türkiye
gözaltı
balıkçı
balık
çalmak
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Bafra'da 5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.Kimliği belirlenen A.O., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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gözaltı, balıkçı, balık, çalmak
Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı
Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bafra'da 5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan
bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.
Kimliği belirlenen A.O., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolunda yakalanarak
gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.