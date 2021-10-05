Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika

Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 2014 yapımı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbara Streisand de izledi.Diziyi çok beğenen Streisand, 1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkı'nı her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.Tuba Büyüküstün'den yanıtÜnlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
ABD'li oyuncu Barbara Streisand, Kara Para Aşk dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.
Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 2014 yapımı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbara Streisand de izledi.
Diziyi çok beğenen Streisand, 1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkı'nı her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.
Tuba Büyüküstün'den yanıt
Ünlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.