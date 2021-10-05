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Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika
Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika
ABD'li oyuncu Barbara Streisand, Kara Para Aşk dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:39+0300
2021-10-05T16:46+0300
yaşam
tuba büyüküstün
dizi
övgü
barbara streisand
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Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 2014 yapımı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbara Streisand de izledi.Diziyi çok beğenen Streisand, 1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkı'nı her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.Tuba Büyüküstün'den yanıtÜnlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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tuba büyüküstün, dizi, övgü, barbara streisand

Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika

16:39 05.10.2021 (güncellendi: 16:46 05.10.2021)
© AFP 2021Barbara Streisand
Barbara Streisand - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021
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ABD'li oyuncu Barbara Streisand, Kara Para Aşk dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.
Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı 2014 yapımı Kara Para Aşk'ın ünü ülkeyi aştı. Birçok ülkede yayınlanan diziyi dünyaca ünlü oyuncu Barbara Streisand de izledi.
Diziyi çok beğenen Streisand, 1.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaparak "Jim ve ben bu fantastik Türk dizisi Kara Para Aşkı'nı her gece saat 4'e kadar Netflix'ten izliyoruz. İki başrol oyuncusu ve kadronun geri kalanı da harika. O kadar harika ki izlemeden edemiyoruz" dedi.

Tuba Büyüküstün'den yanıt

Ünlü ismin paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
© Instagram/Tuba BüyüküstünBarbra Streisand'in Kara Para Aşk paylaşımına Büyüküstün'den cevap: Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok
Barbra Streisand'in Kara Para Aşk paylaşımına Büyüküstün'den cevap: Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
Barbra Streisand'in Kara Para Aşk paylaşımına Büyüküstün'den cevap: Bunun benim için ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrin yok
© Instagram/Tuba Büyüküstün
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