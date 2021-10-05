https://tr.sputniknews.com/20211005/bezosun-blue-origini-kaptan-kirki-canlandiran-aktor-william-shatneri-uzaya-gonderecek-1049528251.html

Bezos'un Blue Origin'i Kaptan Kirk'i canlandıran aktör William Shatner'i uzaya gönderecek

Bezos'un Blue Origin'i Kaptan Kirk'i canlandıran aktör William Shatner'i uzaya gönderecek

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, Star Trek dizisinde 'Kaptan Kirk' karakterini... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T09:39+0300

2021-10-05T09:39+0300

2021-10-05T09:39+0300

yaşam

uzay

star trek

jeff bezos

amazon

blue origin

william shatner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049528121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e64346a658edc3194be8beff009f23bf.jpg

Milyarder Jeff Bezos'un uay araştırma şirketi Blue Origin, Star Trek dizisinde 'Kaptan Kirk'i canlandıran 90 yaşındaki Kanadalı aktör William Shatner'i uzaya göndermeye hazırlanıyor.BBC World'de yer alan habere göre şirket, Shatner'in 12 Ekim'de Teksas'tan havalanacağını bildirdi.Uzaya çıkan en yaşlı insanShatner, ayrıca uzaya çıkan en yaşlı kişi unvanını alacak.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Shatner, "Uzun zamandır uzay hakkında bir şeylerden haberdarım. Şimdi kendi gözlerimle şahit olma fırsatı buluyorum. Ne harika şey" dedi.Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenleyeceği ikinci insanlı uçuşa katılacak olan Shatner'e üç kişi daha eşlik edecek.Bezos, temmuz ayında düzenlenen bir önceki uçuşta kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki bir öğrenci ile beraber uzaya çıkmıştı.Ekim ayındaki uçuşun da önceki gibi yaklaşık 10 dakika sürmei bekleniyor. Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıkacak.Öte yandan Blue Origin, misyon ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers'ın uçuşa katılacağı, ayrıca eski bir NASA mühendisi ve klinik araştırmalarda uzmanlaşmış bir yazılım şirketinin kurucu ortağının da yer alacağını olacağını duyurdu.2013'te Virgin Galactic'in teklifini geri çevirmiştiKanadalı bir aktör olan Shatner, 1960'larda orijinal Star Trek TV dizisinde USS Enterprise'dan Kaptan James T. Kirk'ü canlandırmış ve daha sonra devam filmlerinde de rol almıştı.2013'te Shatner, Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini geri çevirmişti.The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Branson, Shatner'in bunu uçuş korkusu nedeniyle kabul etmediğini öne sürmüştü, ancak 2011'de Shatner'in açıkladığına göre Branson, aktörden uçuş için para istemişti.Shatner, Branson'a "Yukarı çıkıp bunun için ödeme yapmamı istedi ve ben de dedim ki: 'Sen bana ödeme yap ve ben de çıkayım. Hayatımı büyük bir meblağ riske atacağım' fakat teklifimi kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.2008'de Soctty'nin külleri UUİ'ye kaçırılmıştıGeçen yıl The Times gazetesi, 2008 yılında 'Scotty' olarak bilinen Montgomery Scott'ı canlandıran James Doohan'ın küllerinin, ölümünden 3 yıl sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kaçırıldığını ortaya çıkardı.Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından inşa edilen New Shepard, gelişen uzay turizmi pazarına hizmet etmek üzere tasarlandı.'NewSpace' olarak adlandırılan süreçte, giderek artan sayıda girişimci; ucuz, ticarileştirilmiş uzay yolculuğu başlatma yarışına katılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210929/elon-musk-blue-origin-roketiyle-dalga-gecti-1049351309.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, star trek, jeff bezos, amazon, blue origin, william shatner