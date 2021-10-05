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https://tr.sputniknews.com/20211005/biontech-asisinda-3uncu-doz-karari-kimlere-ne-zaman-yapilacak-1049529474.html
BioNTech aşısında 3. doz kararı: Kimlere ne zaman yapılacak?
BioNTech aşısında 3. doz kararı: Kimlere ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3. dozu Bilim Kurulu gündemine aldı. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T10:24+0300
2021-10-05T10:28+0300
yaşam
türkiye
aşı
biontech
koronavirüs aşısı
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İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3. doz Aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, konuyla ilgili Türkiye’de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı’nca Bilim Kurulu gündemine alınan “BioNTech’lilere 3. doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı” milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.Bakan Koca 'koruyuculuk düşebilir' demiştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:“Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3’ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor.”Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi: “Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3. doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. Koronavirüse karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3. doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi: “Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3. doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. Koronavirüse karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3. doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”
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türkiye, aşı, biontech , koronavirüs aşısı

BioNTech aşısında 3. doz kararı: Kimlere ne zaman yapılacak?

10:24 05.10.2021 (güncellendi: 10:28 05.10.2021)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAile hekimliği / Biontech
Aile hekimliği / Biontech - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3. dozu Bilim Kurulu gündemine aldı. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki günlerde yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını açıklayacak.
İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3. doz Aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, konuyla ilgili Türkiye’de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı’nca Bilim Kurulu gündemine alınan “BioNTech’lilere 3. doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı” milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

Bakan Koca 'koruyuculuk düşebilir' demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:
“Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3’ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor.”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi:
“Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3. doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.

mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. Koronavirüse karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3. doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz şunları söyledi:
“Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3. doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor.

mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. Koronavirüse karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3. doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır.”
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