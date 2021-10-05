https://tr.sputniknews.com/20211005/bosanma-davasinda-rusvet-iddiasi-emniyet-mudurleri-sayesinde-milyonlarca-dolari-yurtdisina-cikardik-1049545144.html

Boşanma davasında rüşvet iddiası: Emniyet müdürleri sayesinde milyonlarca doları yurtdışına çıkardık

Boşanma davasında rüşvet iddiası: Emniyet müdürleri sayesinde milyonlarca doları yurtdışına çıkardık

Elektronik şirketi Yu-Ma-Tu’nun sahiplerden Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz, eşinin şu an görevde olan emniyet müdürleriyle beraber iş... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:07+0300

2021-10-05T17:07+0300

2021-10-05T17:07+0300

türkiye

boşanma

rüşvet

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Elektronik şirketi Yu-Ma-Tu’nun sahiplerinden iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesi talebinde bulundu. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Çapraz, İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefinin adının geçtiği dilekçede, bu kişiler sayesinde eşi ile beraber milyonlarca doları yurtdışına çıkardıklarını öne sürdü. Eşi ile bu polis şeflerinin uzun yıllar beraber iş yaptıklarını iddia eden Çapraz, polis şeflerine evler, arsalar aldıklarını iddia etti. Koruma talebinde bulunduÇapraz, 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek 2020 yılında boşanma davası açtı. Dava devam ederken eşi tarafından ölüm tehdidi aldığını öne süren Jale Çapraz, Ocak 2021’de Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi ve Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan talep dilekçesinde Jale Çapraz'ın eşi ile şu an iki büyükşehrin Emniyet müdürü olan isimler ile bazı polis şeflerine ilişkin iddiaları yer aldı. 'Ev ve arsa paraları verdik'1990 yılından sonra eşi ile beraber çok para kazandıklarını belirten Çapraz, 1998 yılında eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş, şu an Muğla İl Emniyet Müdürü olan Süleyman Suvat Dilberoğlu, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Adem Demir, şu an İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş ile eski istihbarat şube müdürü Ersan Dalman ile aile dostu olduklarını belirtti. Dilekçesinde polis şefleri sayesinde çok para kazandıklarını öne süren Çapraz, “Polis şeflerine maddi destek olduk. Ev ve arsa paraları verdik” ifadelerini kullandı.'Yaklaşık 3 milyon dolar taşıdım'1998 yılında ise suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz’ın, eşini kurşunlattığını aktaran Çapraz, bu süreçte de polis şeflerinin kendilerini koruduğunu iddia etti. “Polis şefleri ile dostluğumuza mecburen devam ettik” diyen Çapraz, “Eşim polis şeflerini Yunanistan, Finlandiya ve birçok ülkeye seyahate götürdü. Polis şeflerine ev ve arsalar aldık. Hatta Zafer Bey'in vergi levhası olmayan işsiz ablası üzerine Muğla-Bodrum’da 15-20 dönüm arsa aldık. Paraları her seferinde ben teslim ettim. Yaklaşık 3 milyon dolar taşıdım. Oğlu Mustafa’ya 5 milyon TL’lik Yu-Ma-Tu elektronik eşyayı karşılıksız verip Ankara’ya gönderdik” dedi.Eşi ile oğlunun kendisini ölümle tehdit ettiğini aktaran Çapraz, “Polis şefleri de davadan vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ülkemizden birlikte kaçırdığımız milyonlarca dolar paranın tespit edilmesini hep birlikte engellemeye çalışıyorlar. Aldığım tehditler ve üzerime gelen baskılar nedeniyle koruma ve uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkemenin koruma ve uzaklaştırma kararı vermesinin ardından söz konusu karar Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Çapraz’a koruma verilirken söz konusu iddialar için ise henüz herhangi bir adım atılmadı.Dilberoğlu: Bize ne yaptığını hatırlamıyorumİddialar üzerine ulaştığımız İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Tuncay Çapraz’ı tanıdığını ancak yıllardır görüşmediğini belirterek “İddialar yalandır, hayatım boyunca namusum ve şerefim için yaşadım” diye konuştu. Cumhuriyet'e konuşan Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, “Tuncay Çapraz’ı 90’lı yıllardan tanıyorum. Ayağından vurulan çocuk. Uzun yıllardır görüşmüyorum. Ne yaptı ki adam bize ben ne bileyim? Bize para mı vermiş? Allah Allah. Bize ne yaptı ki hatırlamıyorum. O zamanlar bizim arkadaştı doğru. Ama bize ne yaptığını hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.Eski İstanbul istihbarat şube müdürü Ersan Dalman ise Jale Çarpaz ile aile dostu olmadıklarını belirterek “Beni tanıyorsa eşinden dolayı tanıyordur. Eşiyle tanışıyordum. Beni bir iki kez görmüştür” dedi. İddialara ilişkin ise Dalman, “Benim bu tarz işlerle işim olmaz” ifadelerini kullandı.

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boşanma, rüşvet