https://tr.sputniknews.com/20211005/britney-spears-babasinin-vasilik-yetkisini-askiya-alinmasinin-ardindan-hayranlarina-tesekkur-etti-1049538582.html

Britney Spears, babasının vasilik yetkisini askıya alınmasının ardından hayranlarına teşekkür etti

Britney Spears, babasının vasilik yetkisini askıya alınmasının ardından hayranlarına teşekkür etti

ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasilik yetkisinin yargı kararıyla askıya alınmasının ardından '#FreeBritney' hareketine teşekkür etti. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T14:24+0300

2021-10-05T14:24+0300

2021-10-05T14:25+0300

yaşam

britney spears

teşekkür

hayran

vasilik

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Amerikalı şarkıcı Britney Spears, babasının vasilik yetkisinin mahkeme kararıyla askıya alınması sonrasında hayranlarına hitap etti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Spears, sosyal medyada başlayan '#FreeBritney' (Britney'e özgürlük) hareketine konuya dair kararlılıklarından ötürü teşekkür ederek, "Sizlere ve beni vasiliğimden kurtarmak için gösterdiğiniz kararlı çabanıza söyleyecek sözüm yok" dedi.Spears, "Dün gece iki saat ağladım çünkü hayranlarım en iyisi ve bunu biliyorum" ifadelerini kullandı.Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.30 Ekim 2021'de ise ABD'de bir mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için yaptığı başvuruyu kabul ederek, Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211001/ozgurlugune-kavusan-britney-spearsin-ciplak-pozlari-ve-photoshop-hatasi-viral-oldu-1049428491.html

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britney spears, teşekkür, hayran, vasilik