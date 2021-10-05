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Burak Elmas, 100 günlük bilançoyu açıkladı
Burak Elmas, 100 günlük bilançoyu açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Youtube kanalında yönetim kurulunun 100 günlük çalışmaları hakkında bilgi verdi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T23:18+0300
2021-10-05T23:18+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
burak elmas
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yönetime geldiği günden bu yana geçen süreçte yapılan faaliyetleri anlattı.Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri’nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray’ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Youtube kanalında hazırlanan sunumda 100 gün planı harici ekstra çalışmalarda "Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk sponsorluk paketi oluşturuldu" bilgisi verildi. Önümüzdeki günlerde detaylı olarak bu çalışmayla ilgili kamuoyuna bilgi verilecek.
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galatasaray, fenerbahçe, burak elmas

Burak Elmas, 100 günlük bilançoyu açıkladı

23:18 05.10.2021
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Youtube kanalında yönetim kurulunun 100 günlük çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yönetime geldiği günden bu yana geçen süreçte yapılan faaliyetleri anlattı.
Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri’nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray’ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Youtube kanalında hazırlanan sunumda 100 gün planı harici ekstra çalışmalarda "Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk sponsorluk paketi oluşturuldu" bilgisi verildi.
Önümüzdeki günlerde detaylı olarak bu çalışmayla ilgili kamuoyuna bilgi verilecek.
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