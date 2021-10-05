Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211005/cavusoglundan-nato-aciklamasi-1049547206.html
Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması
Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması
7. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir" dedi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:59+0300
2021-10-05T17:59+0300
politika
nato
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_8cfd2a0dd0a12c4ac5947667e27fbffb.jpg
Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelinde konuştu.Kovid-19 sürecinin getirdiği zorlukların ön plana çıktığı zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun ötesinde terörizm gibi geleneksel tehditlerle birlikte siber ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız" dedi.Çavuşoğlu, NATO'nun 10 yıllık geleceğine ilişkin tartışmalarda da NATO'nun günün zorluklarına ve tehditlerine adaptasyonu konusunun ele alındığını belirterek, "Bu durum bize, özellikle Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, Baltık ülkelerine birçok iş birliği fırsatı sunuyor" ifadesini kullandı.Polonya'nın görüşünün de bu yönde olduğunu ve ülkenin, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerine katkı sunmak için İncirlik'e uçak gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de aynı düşünceyle Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu'na F-16 uçaklarını konuşlandırdığını vurguladı.Çavuşoğlu, Polonya ve Baltık ülkelerindeki çeşitli NATO görevlerinde Türk subayların görev aldığını da belirterek, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği, NATO'nun temel ilkesidir." dedi.Türkiye'nin, NATO ile iş birliğinin yanı sıra bölge ülkeleriyle ilişkilere verdiği önemin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu nedenle Üç Deniz Girişimi'ne değer veriyoruz. Vişegrad Dörtlüsü artı Türkiye formatına değer veriyoruz. Bu nedenle Türkiye, Polonya ve Romanya arasındaki üçlü mekanizmayı liderler seviyesine taşımayı kararlaştırdık ve gelecek yıl liderlerimiz Türkiye'de bir araya gelecek." diye konuştu.Çavuşoğlu, savunma sanayi, lojistik, bağlantısallık, enerji, bilişim ve ticaret gibi birçok alanda Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.'NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemli'NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Karadeniz'in, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Karadeniz'deki askeri durumun daimi dikkat gerektirdiğini söyledi.Çavuşoğlu, "NATO müttefikleri ve Karadeniz ülkeleri olarak yaptığımız tam olarak budur. Polonya, Romanya, Türkiye üçlü mekanizmasının da kurulmasının asıl nedeni buydu." diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, bir yandan dayanışma gösterirken diğer yandan gerçekçi olmak gerektiğini de vurgulayarak NATO'da Rusya'ya yönelik ikili yaklaşım izlendiğini kaydetti.NATO içinde birlik olmanın öneminin altını çizen Çavuşoğlu, bazı ülkelerin daha fazla diyalogdan yana olduğunu, bazılarının ise Rusya ile ilişkilerde caydırıcılığı tercih ettiğini söyledi.Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir. Rusya'ya karşı çok samimi ve açık olduk. Yakın ilişki kuruyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede çok açık ve samimiydi." dedi.Türkiye'nin, Rusya'yla farklı görüşlerde olduğu Ukrayna, Gürcistan, Kırım'ın yasa dışı ilhakı gibi konularda izlediği politikaya ilişkin de Rusya'ya karşı çok açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını asla tanımayacağını vurguladı.Çavuşoğlu, iki Karadeniz ülkesi olan Gürcistan ve Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünün yanı sıra NATO'yla ilişkilerinin geliştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması konularında da desteklenmesi gerektiğini de vurguladı.'Rekabetten çok iş birliğinden yanayız'Çavuşoğlu, Çin'in bir tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı algılandığına ilişkin bir soru üzerine, "Prensip olarak Türkiye, rekabetten çok iş birliği ve diyalogdan yanadır." ifadesini kullandı.Bölgenin ABD ile Çin arasındaki rekabetten endişe duyduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu rekabetin NATO'yu da etkilemesine, son dönemde İngiltere, ABD, Avustralya ve Fransa arasında gelişen olayları örnek gösterdi.Çavuşoğlu, NATO'nun, Çin'i bir tehdit olarak değil, bir 'meydan okuma' olarak gördüğünü belirterek bunun üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.Asıl çözümün, Çin'in karşısında alternatif geliştirmekte olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Balkan ülkelerini ve Kuzey Afrika ülkelerini ne kadar destekliyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz, orada kendi aramızda rekabet ediyoruz. Ve bu arada, bu tür bir boşluğu kim hissedebilir? Elbette, süper güçler." diye konuştu.Çin'in küresel siyasette daha aktif olmaya çalıştığını da belirten Çavuşoğlu, "Bu bazen bir meydan okumadır, bazen birçok ülke için özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için bir fırsattır." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan haklarına ilişkin durumdan duyulan endişeyi de dile getirdi.NATO'nun Baltık ülkelerinde provokatif olmadan nasıl varlık gösterebileceğine ilişkin bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, Karadeniz, Baltık ve Akdeniz'e tutarlı bir şekilde odaklanmak gerektiğini vurgulayarak, "Caydırıcılıkla aşırı askerileşme arasındaki keskin çizgiyi korumak burada anahtardır. Biz bu sağlam çizgiyi sürdürmekte başarılı olduk" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049547024_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_ca90247cc9a6275162a13557938ac9fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması

17:59 05.10.2021
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
Abone ol
7. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir" dedi.
Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelinde konuştu.
Kovid-19 sürecinin getirdiği zorlukların ön plana çıktığı zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun ötesinde terörizm gibi geleneksel tehditlerle birlikte siber ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız" dedi.
Çavuşoğlu, NATO'nun 10 yıllık geleceğine ilişkin tartışmalarda da NATO'nun günün zorluklarına ve tehditlerine adaptasyonu konusunun ele alındığını belirterek, "Bu durum bize, özellikle Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, Baltık ülkelerine birçok iş birliği fırsatı sunuyor" ifadesini kullandı.
Polonya'nın görüşünün de bu yönde olduğunu ve ülkenin, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerine katkı sunmak için İncirlik'e uçak gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de aynı düşünceyle Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu'na F-16 uçaklarını konuşlandırdığını vurguladı.
Çavuşoğlu, Polonya ve Baltık ülkelerindeki çeşitli NATO görevlerinde Türk subayların görev aldığını da belirterek, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği, NATO'nun temel ilkesidir." dedi.
Türkiye'nin, NATO ile iş birliğinin yanı sıra bölge ülkeleriyle ilişkilere verdiği önemin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu nedenle Üç Deniz Girişimi'ne değer veriyoruz. Vişegrad Dörtlüsü artı Türkiye formatına değer veriyoruz. Bu nedenle Türkiye, Polonya ve Romanya arasındaki üçlü mekanizmayı liderler seviyesine taşımayı kararlaştırdık ve gelecek yıl liderlerimiz Türkiye'de bir araya gelecek." diye konuştu.
Çavuşoğlu, savunma sanayi, lojistik, bağlantısallık, enerji, bilişim ve ticaret gibi birçok alanda Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

'NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemli'

NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Karadeniz'in, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Karadeniz'deki askeri durumun daimi dikkat gerektirdiğini söyledi.
Çavuşoğlu, "NATO müttefikleri ve Karadeniz ülkeleri olarak yaptığımız tam olarak budur. Polonya, Romanya, Türkiye üçlü mekanizmasının da kurulmasının asıl nedeni buydu." diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, bir yandan dayanışma gösterirken diğer yandan gerçekçi olmak gerektiğini de vurgulayarak NATO'da Rusya'ya yönelik ikili yaklaşım izlendiğini kaydetti.
NATO içinde birlik olmanın öneminin altını çizen Çavuşoğlu, bazı ülkelerin daha fazla diyalogdan yana olduğunu, bazılarının ise Rusya ile ilişkilerde caydırıcılığı tercih ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir. Rusya'ya karşı çok samimi ve açık olduk. Yakın ilişki kuruyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede çok açık ve samimiydi." dedi.
Türkiye'nin, Rusya'yla farklı görüşlerde olduğu Ukrayna, Gürcistan, Kırım'ın yasa dışı ilhakı gibi konularda izlediği politikaya ilişkin de Rusya'ya karşı çok açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını asla tanımayacağını vurguladı.
Çavuşoğlu, iki Karadeniz ülkesi olan Gürcistan ve Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünün yanı sıra NATO'yla ilişkilerinin geliştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması konularında da desteklenmesi gerektiğini de vurguladı.

'Rekabetten çok iş birliğinden yanayız'

Çavuşoğlu, Çin'in bir tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı algılandığına ilişkin bir soru üzerine, "Prensip olarak Türkiye, rekabetten çok iş birliği ve diyalogdan yanadır." ifadesini kullandı.
Bölgenin ABD ile Çin arasındaki rekabetten endişe duyduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu rekabetin NATO'yu da etkilemesine, son dönemde İngiltere, ABD, Avustralya ve Fransa arasında gelişen olayları örnek gösterdi.
Çavuşoğlu, NATO'nun, Çin'i bir tehdit olarak değil, bir 'meydan okuma' olarak gördüğünü belirterek bunun üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Asıl çözümün, Çin'in karşısında alternatif geliştirmekte olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Balkan ülkelerini ve Kuzey Afrika ülkelerini ne kadar destekliyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz, orada kendi aramızda rekabet ediyoruz. Ve bu arada, bu tür bir boşluğu kim hissedebilir? Elbette, süper güçler." diye konuştu.
Çin'in küresel siyasette daha aktif olmaya çalıştığını da belirten Çavuşoğlu, "Bu bazen bir meydan okumadır, bazen birçok ülke için özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için bir fırsattır." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik insan haklarına ilişkin durumdan duyulan endişeyi de dile getirdi.
NATO'nun Baltık ülkelerinde provokatif olmadan nasıl varlık gösterebileceğine ilişkin bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, Karadeniz, Baltık ve Akdeniz'e tutarlı bir şekilde odaklanmak gerektiğini vurgulayarak, "Caydırıcılıkla aşırı askerileşme arasındaki keskin çizgiyi korumak burada anahtardır. Biz bu sağlam çizgiyi sürdürmekte başarılı olduk" dedi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:09İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı
19:06Bakan Varank: Hedefimiz yüksek fiyatları düşürmek
19:05Flash TV'nin tanıtım afişlerinde yer alan Saba Tümer: Tekliflerine evet demedim
18:56Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
18:46Eski kız arkadaşı Bensu Narlı'yı av tüfeğiyle öldüren Serhat Kantaş hakkında karar
18:43Musa Orhan’ın avukatından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
18:37AK Partili Akbaşoğlu: Milletimizin tüm kesimlerinin alım gücünü artıracağız
18:30PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası
18:28TBMM kadına şiddet tatbikatı yapacak
18:25Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada savcılığın itirazına ret
18:20Parlamenter sistem isteyen 6 parti TBMM'de toplandı
18:19Balıkçıdan 35 kilo balık çalan bir kişi gözaltına alındı
17:59Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması
17:58Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
17:56Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman
17:49Konya'da 5 erkeğe cinsel istismardan beraat eden sahte şeyhe, 4 erkeği istismardan 55 yıl hapis
17:42Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş dilekçesi Türkiye Barolar Birliğine verildi
17:29Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
17:24Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
17:16Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik