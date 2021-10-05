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CHP, Kılıçdaroğlu ile Şero’nun görüntülerini paylaştı: ‘İşimiz çok, mesaimiz yoğun’
CHP, Kılıçdaroğlu ile Şero’nun görüntülerini paylaştı: ‘İşimiz çok, mesaimiz yoğun’
CHP'nin Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun kedi Şero ile birlikte olan görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, " İşimiz çok, mesaimiz yoğun” ifadeleri kullanıldı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T02:36+0300
2021-10-05T02:36+0300
2021-10-05T02:36+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
sosyal medya
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CHP'nin resmi sosyal medya hesabında, partinin genel merkez binasının sembol kedisi Şero ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri paylaşıldı. CHP, paylaşımına “İşimiz çok, mesaimiz yoğun” notunu düştü.Kılıçdaroğlu da Şero ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Gelmekte olan güzel günlere bakıyoruzdur" ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya
CHP, Kılıçdaroğlu ile Şero’nun görüntülerini paylaştı: ‘İşimiz çok, mesaimiz yoğun’
CHP'nin Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun kedi Şero ile birlikte olan görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, " İşimiz çok, mesaimiz yoğun” ifadeleri kullanıldı.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabında, partinin genel merkez binasının sembol kedisi Şero ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri paylaşıldı.
CHP, paylaşımına “İşimiz çok, mesaimiz yoğun” notunu düştü.
Kılıçdaroğlu da Şero ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Gelmekte olan güzel günlere bakıyoruzdur" ifadelerini kullandı.