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CHP'li Tanrıkulu: Açlık sınırının altında yaşayan hanelere ücretsiz elektrik teklifimiz reddedildi
CHP'li Tanrıkulu: Açlık sınırının altında yaşayan hanelere ücretsiz elektrik teklifimiz reddedildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidara "Yoksulluk sınırı altında yaşayan yurttaşlarımıza sosyal dayanışma vakıfları aracılığıyla bu 200 kilovatın... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T23:33+0300
2021-10-05T23:33+0300
politika
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elektrik
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Tanrıkulu konuya ilişkin şunları söyledi:'Bu muhalefetten geliyor diye elinizin tersiyle itmeyin'ReddedildiTanrıkulu, sosyal medya hesabından 'açlık sınırının altında yaşayan hanelere 200 KWsa elektriğin ücretsiz verilmesi konusundaki kanun teklifinin AKP çoğunluğu tarafından reddedildiğini' açıkladı.
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chp, türkiye, elektrik, sezgin tanrıkulu

CHP'li Tanrıkulu: Açlık sınırının altında yaşayan hanelere ücretsiz elektrik teklifimiz reddedildi

23:33 05.10.2021
© AACHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidara "Yoksulluk sınırı altında yaşayan yurttaşlarımıza sosyal dayanışma vakıfları aracılığıyla bu 200 kilovatın karşılığını ödeyelim" çağrısında bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Tanrıkulu konuya ilişkin şunları söyledi:
İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca, Elektrik Piyasası Yasası’nda bir değişiklik yapılması amacıyla bir kanun teklifi verdim, onu takdirlerinize sunmak için buradayım. Şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde gerçekten elektrikle ilgili çok büyük sorunlar yaşanıyor, enerji fiyatları çok pahalandı ve yoksullar bu enerjiyle ilgili olarak da fiyatları karşılamaktan çok yoksunlar. Yaptığımız araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin, yoksulluk sınırında yaşayan bir ailenin tükettiği aylık kilovatsaat 200 civarında ve bu da bugünkü fiyatlara göre 211 liraya denk geliyor. 2017 yılında bu 95 liraydı, dört yılda yüzde 100’den daha fazla zamlandı ve 211 liraya denk geldi.
Şimdi, bütün verilere göre yoksulluk sınırı da brüt asgari ücretin karşılığı olan sınırın altında olan rakamları ifade ediyor. Yani demem odur ki yoksulluk sınırı altında yaşayan yurttaşlarımıza sosyal dayanışma vakıfları aracılığıyla bu 200 kilovatın karşılığını ödeyelim. Neden söylüyorum bunu? Geçen yıl, 2020 yılında yaklaşık olarak 3 milyon 700 bin civarında hanenin elektriği faturasını ödeyemedikleri için kesilmiş, Türkiye’de, 2020 yılında. Eğer bunu dörtle çarparsanız, yani hanedeki kişi sayısıyla çarparsanız yaklaşık 12 milyon yurttaşımız elektriksiz kalmışlar belli bir müddet ve bunu ödeyememişler.

'Bu muhalefetten geliyor diye elinizin tersiyle itmeyin'

Yine, Bakanlığın ifadesine göre, 2 milyona yakın aileye de destek verilmiş, bu fonlardan destek verilmiş. Bu desteğin bir yasa kapsamında olması lazım, bir sosyal destek şeklinde olması lazım ve bunun için de Parlamentonun adım atması lazım. Elektrik Mühendisleri Odasının verdiği rakamlar var, bu rakamlar 200 kilovatın altında elektrik tüketenlerin yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan insanlar olduğunu gösteriyor, hane halkı bakımından. Dolayısıyla, bu desteğin Parlamentoda bir yasayla yapılması lazım.
Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin bu sorunlardan ne kadar uzak yaşadıklarını biliyoruz çünkü bu sorunlar kendilerine gelmiyor ama her gün milletvekillerimize, diğer idarecilerimize, yöneticilerimize gerçekten elektrik faturaları geliyor, o faturaların ödenmesi noktasında yardım talepleri geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda adımlar attı, “askıda fatura” adımını attı ve büyük destek aldı ama bu desteğin yerel yönetimlerle beraber merkezî bütçeden ve bu fonlardan karşılanması lazım.
O nedenle bu teklifi takdirlerinize sunuyoruz. Eğer isterseniz, el kaldırırsanız gündeme alınır, komisyonda görüşülür, tekrar buraya gelir ve görüşürüz. O nedenle, yasama yılının başında gerçekten yoksulları, emekçileri, en dipte yaşayanları ilgilendiren bu konuda ortaklaşabiliriz. Bakın, hep söylüyorum ben, bu Parlamento kutuplaştırıcı adımların dışında ortaklaştırıcı adımlar atabilir. Bu, muhalefetten geliyor diye elinizin tersiyle itmeyin, bir düşünün sadece. Yine birlikte burada bu yasa teklifinin eksiği varsa tamamlarız ve bu yasama yılına bütün yurttaşlarımızdan yana bir adımla başlayabiliriz.

Reddedildi

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından 'açlık sınırının altında yaşayan hanelere 200 KWsa elektriğin ücretsiz verilmesi konusundaki kanun teklifinin AKP çoğunluğu tarafından reddedildiğini' açıkladı.
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