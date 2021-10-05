https://tr.sputniknews.com/20211005/cuneyt-ozdemirden-edis-belgeseline-tepki-tarkan-sen-neyi-bekliyorsun-1049527123.html

Cüneyt Özdemir'den Edis Belgeseli'ne tepki: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Cüneyt Özdemir'den Edis Belgeseli'ne tepki: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanmaya başlayan şarkıcı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeselini eleştirdi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T07:47+0300

2021-10-05T07:47+0300

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türkiye

cüneyt özdemir

belgesel

tarkan

edis görgülü

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Dijital yayın platformu Netflix'te pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeseli yayınlanmaya başladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, bu belgesele ilişkin "Tarkan sen neyi bekliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.'Bunu yayınlatmak için para mı vermiş?'Twitter'dan paylaşım yapan Özdemir şu ifadeleri kullandı:"Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?"'Bu bir belgesel değil'Özdemir eleştirisine "Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış. Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler. Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü" diyerek devam etti.

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cüneyt özdemir, belgesel, tarkan, edis görgülü