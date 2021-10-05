https://tr.sputniknews.com/20211005/didimde-bir-kisi-kaldirimda-silahla-vurulmus-hale-bulundu--1049555487.html

Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu

Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T23:12+0300

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türkiye

kaldırım

didim

cinayet

ceset

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Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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kaldırım, didim, cinayet, ceset