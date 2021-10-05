Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.