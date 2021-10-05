https://tr.sputniknews.com/20211005/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-acil-bir-kuresel-sinamayla-karsi-karsiyayiz-1049523293.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Acil bir küresel sınamayla karşı karşıyayız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Acil bir küresel sınamayla karşı karşıyayız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, uluslararası toplumun düzensiz göçle ilgili adil yük paylaşımı, etkin uluslararası işbirliği ve küresel bir yanıt geliştirmek... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T01:39+0300

2021-10-05T01:39+0300

2021-10-05T01:39+0300

türkiye

suriye

suriyeli

mülteci

yavuz selim kıran

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, çevrim içi olarak katıldığı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 72. İcra Komitesi Toplantısı'nda dünyada her 30 kişiden birinin göçmen durumunda olduğunu aktararak, mülteci akını ile göç konusunun Türkiye için her zaman en büyük sınamaları oluşturduğunu dile getirdi.On yılı aşkın bir süre Suriyeli mülteci akınlarına tanık olduklarını kaydeden Kıran, şunları kaydetti:Kıran, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasının yardıma ihtiyacı olduğunu ve insani durumun daha da kötüleştiğini kaydederek, "BM'nin Afganistan'da ve komşu ülkelerde insani yardım sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz" dedi.Kıran sözlerine şöyle devam etti:Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran bu nedenle uluslararası toplumun adil yük paylaşımı, etkin uluslararası iş birliği ve küresel bir yanıt geliştirmek amacıyla gerçek zamanlı çözümler bulmak için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi."Acil bir küresel sınamayla karşı karşıyayız. Bu yük, tek bir ülke tarafından üstlenilemez. Tüm uluslararası toplumun benimseyeceği yeni bir bakış ve vizyona ihtiyaç var. Bu sorunu etkili bir şekilde çözmek için birlik olmalıyız" diyen Kıran aralık ayında yapılacak Üst Düzey Yetkililer Toplantısının bağışçılar tarafından verilen taahhütlerin uygulanmasını izlemek için iyi bir fırsat olacağını vurguladı.Kıran, söz konusu toplantıda mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemek yönünde nakit yardım programlarının ele alınmasının önemli olmakla birlikte göç sorununa kalıcı veya sürdürülebilir çözüm sağlamayacağını ifade etti.Kıran şunları şu ifadeleri kullandı:

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suriye, suriyeli, mülteci, yavuz selim kıran