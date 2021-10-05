https://tr.sputniknews.com/20211005/dogu-anadolu-icin-kar-uyarisi-1049529331.html
Doğu Anadolu için kar uyarısı
Doğu Anadolu için kar uyarısı
Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T10:22+0300
2021-10-05T10:22+0300
2021-10-05T10:22+0300
yaşam
hava durumu
kars
yağmur
doğu anadolu
meteoroloji
kar
sağanak
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 24, Ağrı'da 19, Iğdır ve Erzincan 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olacak.
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hava durumu, kars, yağmur, doğu anadolu, meteoroloji, kar, sağanak
Doğu Anadolu için kar uyarısı
Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 24, Ağrı'da 19, Iğdır ve Erzincan 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olacak.