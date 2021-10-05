https://tr.sputniknews.com/20211005/dogu-anadolu-icin-kar-uyarisi-1049529331.html

Doğu Anadolu için kar uyarısı

Doğu Anadolu için kar uyarısı

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T10:22+0300

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yaşam

hava durumu

kars

yağmur

doğu anadolu

meteoroloji

kar

sağanak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 24, Ağrı'da 19, Iğdır ve Erzincan 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olacak.

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hava durumu, kars, yağmur, doğu anadolu, meteoroloji, kar, sağanak