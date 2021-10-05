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https://tr.sputniknews.com/20211005/donald-trump-25-yil-sonra-forbesun-en-zenginler-listesinde-yer-alamadi-1049545597.html
Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
Donald Trump, Forbes dergisinin her yıl hazırladığı zenginler listesinde 25 yıl sonra ilk kez yer alamadı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:12+0300
2021-10-05T17:16+0300
ekonomi
donald trump
forbes
zengin
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T24'ün The Independent’tan aktardığına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ünlü sunucu Oprah Winfrey de bu yıl Forbes’un en zenginleri arasında yer alamadı.Forbes’un en zengin 400 kişiden oluşan listesinde bulunabilmek için en az 2.9 milyar dolar servetin olması gerekirken eski ABD Başkanı Trump’ın 2021’de serveti 2.5 milyar dolar belirlendi. Trump şimdi zenginler listesinde 1299. sırada yer aldı.'Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen...'Wealth at Forbes yönetici editörü Kerry A. Dolan “Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen 2021 Forbes 400, ABD’nin servetinin daha da büyüdüğünü gösteriyor. En zengin ABD’liler geçen yıl servetlerinde toplam yüzde 40 artış gördüler” dedi.
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donald trump, forbes, zengin

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

17:12 05.10.2021 (güncellendi: 17:16 05.10.2021)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Donald Trump, Forbes dergisinin her yıl hazırladığı zenginler listesinde 25 yıl sonra ilk kez yer alamadı.
T24'ün The Independent’tan aktardığına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ünlü sunucu Oprah Winfrey de bu yıl Forbes’un en zenginleri arasında yer alamadı.
Forbes’un en zengin 400 kişiden oluşan listesinde bulunabilmek için en az 2.9 milyar dolar servetin olması gerekirken eski ABD Başkanı Trump’ın 2021’de serveti 2.5 milyar dolar belirlendi. Trump şimdi zenginler listesinde 1299. sırada yer aldı.

'Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen...'

Wealth at Forbes yönetici editörü Kerry A. DolanBelirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen 2021 Forbes 400, ABD’nin servetinin daha da büyüdüğünü gösteriyor. En zengin ABD’liler geçen yıl servetlerinde toplam yüzde 40 artış gördüler” dedi.
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