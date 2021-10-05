https://tr.sputniknews.com/20211005/donald-trump-25-yil-sonra-forbesun-en-zenginler-listesinde-yer-alamadi-1049545597.html

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Donald Trump, Forbes dergisinin her yıl hazırladığı zenginler listesinde 25 yıl sonra ilk kez yer alamadı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:12+0300

2021-10-05T17:12+0300

2021-10-05T17:16+0300

ekonomi

donald trump

forbes

zengin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044662657_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_d66c863cfa78d97b0142e8a4968ffe7e.jpg

T24'ün The Independent’tan aktardığına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ünlü sunucu Oprah Winfrey de bu yıl Forbes’un en zenginleri arasında yer alamadı.Forbes’un en zengin 400 kişiden oluşan listesinde bulunabilmek için en az 2.9 milyar dolar servetin olması gerekirken eski ABD Başkanı Trump’ın 2021’de serveti 2.5 milyar dolar belirlendi. Trump şimdi zenginler listesinde 1299. sırada yer aldı.'Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen...'Wealth at Forbes yönetici editörü Kerry A. Dolan “Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen 2021 Forbes 400, ABD’nin servetinin daha da büyüdüğünü gösteriyor. En zengin ABD’liler geçen yıl servetlerinde toplam yüzde 40 artış gördüler” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, forbes, zengin