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https://tr.sputniknews.com/20211005/dunyada-mercan-resifinin-yuzde-14u-yok-oldu-1049552893.html
Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu
Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu
The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı, dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı. Buna göre, dünyadaki... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T21:21+0300
2021-10-05T21:21+0300
yaşam
mercan
the weeknd
küresel mercan resifi izleme ağı
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Dünya genelinde mercan resifinin yüzde 14’ünün, 10 yıldan kısa bir sürede yok olduğu bildirildi.The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN), dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı.Mercan resifinin durumunun analiz edildiği en büyük araştırma olduğu belirtilen çalışmada, 73 ülkeden 300 bilim insanı veri topladı.Çalışmada, 2008-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların yüzde 14’ünün yok olduğu ortaya konuldu.Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyinin sıcaklığının artmasının mercanların zarar görmesinde ana faktör, aşırı avlanma ve kıyıda artan faaliyetlerin mercanların yok olmasında etken olduğunu belirtti.Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü CEO'su Paul Hardisty, çalışmanın "açık" bir mesaj verdiğini ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki resifler için en büyük tehdit olduğunu söyledi.Hardisty, "Küresel sera gazı emisyonlarını acilen engellemeli ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Büyük Bariyer Resifi'nin kaderiBilim insanları, son yıllarda küresel iklim değişikliği etkilerinin mercan resiflerine verdiği zararlara dikkati çekiyor.Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki Büyük Bariyer Resifi'nde, son 20 yılda artan okyanus sıcaklıkları nedeniyle çok kez, "ağarma" adı verilen, resiflerin kireçlenerek canlı yaşamını barındırma özelliğini yitirdiği tahribatlar olmuştu. 2016 ve 2017 yıllarında görülen denizel sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korumasına katkıda bulunuyor.Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.
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mercan, the weeknd, küresel mercan resifi izleme ağı

Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu

21:21 05.10.2021
CC0 / / Mercan resifleri
Mercan resifleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
CC0 / /
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The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı, dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı. Buna göre, dünyadaki mercan resifinin yüzde 14'ünün yok olduğu bildirildi.
Dünya genelinde mercan resifinin yüzde 14’ünün, 10 yıldan kısa bir sürede yok olduğu bildirildi.
The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN), dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı.
Mercan resifinin durumunun analiz edildiği en büyük araştırma olduğu belirtilen çalışmada, 73 ülkeden 300 bilim insanı veri topladı.
Çalışmada, 2008-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların yüzde 14’ünün yok olduğu ortaya konuldu.
Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyinin sıcaklığının artmasının mercanların zarar görmesinde ana faktör, aşırı avlanma ve kıyıda artan faaliyetlerin mercanların yok olmasında etken olduğunu belirtti.
Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü CEO'su Paul Hardisty, çalışmanın "açık" bir mesaj verdiğini ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki resifler için en büyük tehdit olduğunu söyledi.
Hardisty, "Küresel sera gazı emisyonlarını acilen engellemeli ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Bariyer Resifi'nin kaderi

Bilim insanları, son yıllarda küresel iklim değişikliği etkilerinin mercan resiflerine verdiği zararlara dikkati çekiyor.
Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki Büyük Bariyer Resifi'nde, son 20 yılda artan okyanus sıcaklıkları nedeniyle çok kez, "ağarma" adı verilen, resiflerin kireçlenerek canlı yaşamını barındırma özelliğini yitirdiği tahribatlar olmuştu. 2016 ve 2017 yıllarında görülen denizel sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.
Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korumasına katkıda bulunuyor.
Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.
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