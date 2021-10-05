https://tr.sputniknews.com/20211005/dunyanin-uzayda-cekilecek-ilk-filminin-ekibini-tasiyan-rus-uzay-mekigi-uuiye-ulasti-1049541865.html
Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus uzay mekiği, UUİ’ye ulaştı
Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus uzay mekiği, UUİ’ye ulaştı
Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:41+0300
2021-10-05T15:41+0300
2021-10-05T16:03+0300
dünya
rusya
uzay
film
uluslararası uzay istasyonu (uui)
sergey lavrov
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Rus uzay ajansı Roscosmos, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, aktris Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko’yu taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracının, Moskova saati ile 15.23’te (Türkiye saatiyle aynı) UUİ’ye kenetlendiğini açıkladı.Soyuz aracının uzay yolculuğunun 3 saat 27 dakika sürdüğü belirtiliyor. Bu uçuşun, planlanandan 10 dakika daha uzun sürdüğü anlamına geliyor.Bunun sebebi, uzay mekiğinin UUİ’ye yanaşması sırasında otomatik kenetlenme sisteminin çalışmamış olması. Sistem çalışmayınca kozmonot Şkaplerov’un, uzay aracının istasyonuna kenetlenmesini manuel olarak sağladığı belirtiliyor.Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.Peskov: Film çekimleri için yapılan uzay yolculukları Rusya'nın başarılarını popülerleştiriyorÖte yandan, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için bir aktris ve bir yönetmenin Soyuz MS-19 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılmasını basın mensuplarına yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür uçuşların Rusya’nın uzaydaki başarılarını daha popüler hale getirdiğini ve bunun harika bir şey olduğunu söyledi.Peskov, “Ne olursa olsun uzay, bizim öncülük ettiğimiz ve her şeye rağmen oldukça sağlam olan konumumuzu koruduğumuz alandır. Evet, peşimizden koşuyorlar, fakat bu durumda iyimser anlamıyla bir rekabet söz konusu. Ülkemiz için, başarılarımızı ve genel olarak uzay temasını gerçekten popülerleştiren bu tür uçuşların olması harika” diye konuştu.Peskov, Kremlin’deki çalışanların da tüm Rusya vatandaşları ile birlikte uçuşun nasıl geçtiğini takip ettiklerini, kozmonotları merak ettiklerini ve ekibe başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.Kremlin'in bu tür fırlatmaları kozmonotiğin popülerleştirilmesi olarak mı kabul ettiğini, yoksa bunu popülist bir hikaye olarak görüp bilimsel araştırmalara odaklanmanın daha iyi olacağını mı düşündüğü sorusu karşısına Peskov, şunları söyledi:“Uzayda her şeye yetecek kadar yer var. Tabii ki, orada oranlara uymak önemli. Bildiğiniz üzere, elbette ki uzay etkinlikleri ağırlıklı olarak bilim üzerinde odaklanıyor.”Daha önce dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için bir aktris ve bir yönetmeni taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/roscosmos-uzayda-cekilecek-ilk-filmin-ekibine-ucus-izni-verildi--1049505410.html
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rusya, uzay, film, uluslararası uzay istasyonu (uui), sergey lavrov
Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus uzay mekiği, UUİ’ye ulaştı
15:41 05.10.2021 (güncellendi: 16:03 05.10.2021)
Dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı.
Rus uzay ajansı Roscosmos, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, aktris Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko’yu taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracının, Moskova saati ile 15.23’te (Türkiye saatiyle aynı) UUİ’ye kenetlendiğini açıkladı.
Soyuz aracının uzay yolculuğunun 3 saat 27 dakika sürdüğü belirtiliyor. Bu uçuşun, planlanandan 10 dakika daha uzun sürdüğü anlamına geliyor.
Bunun sebebi, uzay mekiğinin UUİ’ye yanaşması sırasında otomatik kenetlenme sisteminin çalışmamış olması. Sistem çalışmayınca kozmonot Şkaplerov’un, uzay aracının istasyonuna kenetlenmesini manuel olarak sağladığı belirtiliyor.
Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.
Peskov: Film çekimleri için yapılan uzay yolculukları Rusya'nın başarılarını popülerleştiriyor
Öte yandan, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için bir aktris ve bir yönetmenin Soyuz MS-19 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılmasını basın mensuplarına yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür uçuşların Rusya’nın uzaydaki başarılarını daha popüler hale getirdiğini ve bunun harika bir şey olduğunu söyledi.
Peskov, “Ne olursa olsun uzay, bizim öncülük ettiğimiz ve her şeye rağmen oldukça sağlam olan konumumuzu koruduğumuz alandır. Evet, peşimizden koşuyorlar, fakat bu durumda iyimser anlamıyla bir rekabet söz konusu. Ülkemiz için, başarılarımızı ve genel olarak uzay temasını gerçekten popülerleştiren bu tür uçuşların olması harika” diye konuştu.
Peskov, Kremlin’deki çalışanların da tüm Rusya vatandaşları ile birlikte uçuşun nasıl geçtiğini takip ettiklerini, kozmonotları merak ettiklerini ve ekibe başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.
Kremlin'in bu tür fırlatmaları kozmonotiğin popülerleştirilmesi olarak mı kabul ettiğini, yoksa bunu popülist bir hikaye olarak görüp bilimsel araştırmalara odaklanmanın daha iyi olacağını mı düşündüğü sorusu karşısına Peskov, şunları söyledi:
“Uzayda her şeye yetecek kadar yer var. Tabii ki, orada oranlara uymak önemli. Bildiğiniz üzere, elbette ki uzay etkinlikleri ağırlıklı olarak bilim üzerinde odaklanıyor.”
Daha önce dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için bir aktris ve bir yönetmeni taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldığı bildirilmişti.