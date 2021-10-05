Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211005/eski-meclis-baskani-kahramandan-dindar-anayasa-aciklamasi-sozlerim-carpitildi-1049546121.html
Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir konferansta sarf ettiği yeni anayasa ve laiklik ile ilgili sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi. Kahraman... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:24+0300
2021-10-05T17:24+0300
politika
tbmm
ismail kahraman
anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103343/61/1033436147_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0e1879dd53e04d98f86c981136094563.jpg
Kahraman, A Haber özel yayınında kendisinin hedef alındığını sözlerinin kasıtlı çarpıtıldığını savundu. Kahraman şöyle konuştu:'Ben diyorum ki laiklik olmasın, çünkü 195 ülkenin yalnızca 5'inde var'Kahraman, kendisinin laiklik ile ilgili konu üzerinde daha hassas durduğunu söyledi. Kahraman, 195 ülkeden yalnızca 5'inde laikliğin anayasada olduğunu belirtti sözlerini şöyle sürdürdü:'Yerli ve milli anayasa şart'Kahraman, mevcut anayasanın yeterli açıklığa sahip olmadığını, yeni yaşam şartlarına da yanıt vermediğini söyledi.. Kahraman, yerli ve milli anayasanın açık bir diller, anlaşılır olarak hazırlanmasının gerekli olduğunu bildirdi.Kahraman şunları söyledi:'İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değil'Kahraman, "4 maddeye dokunulacak, ona dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi olan insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil. Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103343/61/1033436147_52:0:1139:815_1920x0_80_0_0_77e36d2381de5b5b40240647e2f07e1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, ismail kahraman, anayasa

Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı

17:24 05.10.2021
© AAİsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
Abone ol
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir konferansta sarf ettiği yeni anayasa ve laiklik ile ilgili sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi. Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtti.
Kahraman, A Haber özel yayınında kendisinin hedef alındığını sözlerinin kasıtlı çarpıtıldığını savundu. Kahraman şöyle konuştu:
"Bir çarpıtma ve yanlışa yönlendirme var. Benim beyanlarımda olmayan. Mesela ilk 4 madde hakkında değişiklik olmaz beyanı bir beyan. Dindar anayasa anlayışı yanlış anlaşılıyor. Ben deniz hukuk mezunuyum ve anayasa benim konum, ihtisas dalım. Bugünkü anayasa 1982 anayasası. Anayasalar çabuk eskiyorlar. Kazuistik anaysa diye bir anayasa tipi var, teferruata girer. Hindistan Anayasası da öyledir, 81 de öyledir, 62 de öyledir. Olaylar değişiyor. Hayat hareketli dolayısıyla değişiklikler gerekiyor. Oysa katı Anayasa olursa üzerinde ihtilaflar çıkıyor Anayasa cevap vermiyor. 4. Madde devletin bütünlüğü varlığı bölünmezliği İstiklal Marşı bayrağı, bu maddeler üzerinde hiç kimsenin bir ihtilafı yok"

'Ben diyorum ki laiklik olmasın, çünkü 195 ülkenin yalnızca 5'inde var'

Kahraman, kendisinin laiklik ile ilgili konu üzerinde daha hassas durduğunu söyledi. Kahraman, 195 ülkeden yalnızca 5'inde laikliğin anayasada olduğunu belirtti sözlerini şöyle sürdürdü:
"Laiklik kelimesi üzerinde ben hassas duruyorum. Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın, çünkü 195 ülkenin yalnızca 5'inde var. Fransa'da bir dinsizlik olarak ifade var. Meksika, Türkiye, Portekiz, Japonya, Fransa, bunlar anayasasında laiklik geçen ülkeler arasında. BM'ye kayıtlı 195 ülkeden 190'ının anayasasında böyle bir beyan yok. Eğer laiklik bir hürriyetse hürriyetler arası bir mevzudur. Hürriyet değil de bir engellemeyse o zaman da onlar arasında sayılır. Laiklik kelimesi istenildiği yere çekilen bir hale geldi. Fransa laik bir ülke ve Fransa'da eğitimin temel esasları yönetmeliğinde laikliği tarif etmişler. Diyor ki Fransa, laiklik devletin, felsefe, din, siyaset karşısında tarafsız olmasıdır. Fransa'da da tanımı var. Tarifi olmayan kavram herkesin elinde başka manaya gelebilir. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerindeki gibi anayasada olmasına gerek yok. Zira hürriyet ise kişinin doğuştan sahip olduğu inanç ve ifade etme hürriyeti zaten var. Bunu kalkıp köpürterek, anayasada değişikliğin önüne geçmek gibi bir isteğin üzerinde oluyor.

'Yerli ve milli anayasa şart'

Kahraman, mevcut anayasanın yeterli açıklığa sahip olmadığını, yeni yaşam şartlarına da yanıt vermediğini söyledi.. Kahraman, yerli ve milli anayasanın açık bir diller, anlaşılır olarak hazırlanmasının gerekli olduğunu bildirdi.
Kahraman şunları söyledi:
"Bugün anayasada 184 değişiklik var. Lime lime olmuş. Gerçekten yerli ve milli bir anayasaya ihtiyacımız var. Milli olan, bize ait olan, çağdaş hukuk devleti anaysasına kavuşalım, istediğimiz bu."

'İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değil'

Kahraman, "4 maddeye dokunulacak, ona dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi olan insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil. Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor" dedi.
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:29Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
17:24Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
17:16Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik
17:13Bakan Akar: Yunanistan'la sorunların diyalog ve barışçıl yöntemle çözüleceğine inanıyoruz
17:12Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
17:12Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
17:07Boşanma davasında rüşvet iddiası: Emniyet müdürleri sayesinde milyonlarca doları yurtdışına çıkardık
17:06Kudüs'te nadir arkeolojik keşif: 2700 yıl öncesinden kalma oda parfümlü tuvalet bulundu
17:04Putin: Hidrokarbon piyasasındaki küresel histeri alternatif enerjilere geçiş yapılarak çözülebilir
17:03Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor
17:02LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı'ndan giyim enflasyonu uyarısı
16:4490 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı
16:42İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
16:42Justin Bieber kenevir sektörüne girdi
16:39Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika
16:09TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
16:07'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'
16:02Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi
15:59Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
15:56Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı