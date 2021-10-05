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https://tr.sputniknews.com/20211005/evergrandenin-ardindan-bir-cinli-gayrimenkul--devi-daha-borc-krizinde-1049540206.html
Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde
Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde
Çinli inşaat ve gayrimenkul devi Evergrande 300 milyar dolardan fazla borçla kalmasının ardından geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya doğru giderken, bir başka... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:09+0300
2021-10-05T15:09+0300
ekonomi
temerrüt
borç
yeniden yapılanma
evergrande
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Çinli inşaat gayrimenkul şirketi Fantasia Holdings, aldığı kredinin geri ödemelerini kaçırmasının ardından mali darboğaza girdi.Shenzhen merkezli Fantasia Holdings'ten yapılan açıklamada, şirketin pazartesi günü 205.7 milyon dolarlık bir tahvili geri ödeyemediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Fantasia'nın yönetimi ve yönetim kurulunun, 'atlanan ödemenin şirketin finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği' ifade edildi.Fantasia'nın açıklaması, varlık yönetimi şirketi Country Garden Services Holdings'in, Fantasia'nın bir biriminin 700 milyon yuanlık (108 milyon dolar) kredinin geri ödemesini kaçırdığı ve şirketin yüksek ihtimalle temerrüde düşeceğini duyurmasının ardından geldi.Fitch Ratings, dün Fantasia'nın kredi notunu 'CCC-'ye düşürmüştü, bu da bir ihtimal şirketin temerrüde düşeceğine işaret ediyor.Bunun yanı sıra S&amp;P Global Ratings, başka bir Çinli emlak firması olan Sinic Holdings'in notunu 'borç ödeme gücünün neredeyse tükendiğini' söyleyerek düşürmüştü.Geçen hafta Fantasia ise, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yönündeki iddiaları yalanlamştı.Ülkenin en borçlu gayrimenkul şirketi olan Evergrande, halihazırda 300 milyar dolardan fazla borçla boğuşuyor.Evergrande'yi takiben yaşanan krizin piyasaların tamamına yayılma riski endişe yaratıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210929/dunya-piyasalarinin-yakindan-izledigi-evergrande-krizinde-yeni-gelisme-1049342400.html
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temerrüt, borç, yeniden yapılanma, evergrande

Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde

15:09 05.10.2021
© REUTERS / Bobby YipEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Bobby Yip
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Çinli inşaat ve gayrimenkul devi Evergrande 300 milyar dolardan fazla borçla kalmasının ardından geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya doğru giderken, bir başka Çinli inşaat şirketi Fantasia Holdings'in de borç krizine girdiği bildirildi.
Çinli inşaat gayrimenkul şirketi Fantasia Holdings, aldığı kredinin geri ödemelerini kaçırmasının ardından mali darboğaza girdi.
Shenzhen merkezli Fantasia Holdings'ten yapılan açıklamada, şirketin pazartesi günü 205.7 milyon dolarlık bir tahvili geri ödeyemediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Fantasia'nın yönetimi ve yönetim kurulunun, 'atlanan ödemenin şirketin finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği' ifade edildi.
Fantasia'nın açıklaması, varlık yönetimi şirketi Country Garden Services Holdings'in, Fantasia'nın bir biriminin 700 milyon yuanlık (108 milyon dolar) kredinin geri ödemesini kaçırdığı ve şirketin yüksek ihtimalle temerrüde düşeceğini duyurmasının ardından geldi.
Fitch Ratings, dün Fantasia'nın kredi notunu 'CCC-'ye düşürmüştü, bu da bir ihtimal şirketin temerrüde düşeceğine işaret ediyor.
Bunun yanı sıra S&P Global Ratings, başka bir Çinli emlak firması olan Sinic Holdings'in notunu 'borç ödeme gücünün neredeyse tükendiğini' söyleyerek düşürmüştü.
Geçen hafta Fantasia ise, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yönündeki iddiaları yalanlamştı.
Ülkenin en borçlu gayrimenkul şirketi olan Evergrande, halihazırda 300 milyar dolardan fazla borçla boğuşuyor.
Evergrande'yi takiben yaşanan krizin piyasaların tamamına yayılma riski endişe yaratıyor.
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme
29 Eylül, 09:29
001020
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