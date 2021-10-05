https://tr.sputniknews.com/20211005/evergrandenin-ardindan-bir-cinli-gayrimenkul--devi-daha-borc-krizinde-1049540206.html

Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde

Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde

Çinli inşaat ve gayrimenkul devi Evergrande 300 milyar dolardan fazla borçla kalmasının ardından geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya doğru giderken, bir başka... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:09+0300

2021-10-05T15:09+0300

2021-10-05T15:09+0300

ekonomi

temerrüt

borç

yeniden yapılanma

evergrande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049540170_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_de3a90b80be061378047787bf3831913.jpg

Çinli inşaat gayrimenkul şirketi Fantasia Holdings, aldığı kredinin geri ödemelerini kaçırmasının ardından mali darboğaza girdi.Shenzhen merkezli Fantasia Holdings'ten yapılan açıklamada, şirketin pazartesi günü 205.7 milyon dolarlık bir tahvili geri ödeyemediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Fantasia'nın yönetimi ve yönetim kurulunun, 'atlanan ödemenin şirketin finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği' ifade edildi.Fantasia'nın açıklaması, varlık yönetimi şirketi Country Garden Services Holdings'in, Fantasia'nın bir biriminin 700 milyon yuanlık (108 milyon dolar) kredinin geri ödemesini kaçırdığı ve şirketin yüksek ihtimalle temerrüde düşeceğini duyurmasının ardından geldi.Fitch Ratings, dün Fantasia'nın kredi notunu 'CCC-'ye düşürmüştü, bu da bir ihtimal şirketin temerrüde düşeceğine işaret ediyor.Bunun yanı sıra S&P Global Ratings, başka bir Çinli emlak firması olan Sinic Holdings'in notunu 'borç ödeme gücünün neredeyse tükendiğini' söyleyerek düşürmüştü.Geçen hafta Fantasia ise, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yönündeki iddiaları yalanlamştı.Ülkenin en borçlu gayrimenkul şirketi olan Evergrande, halihazırda 300 milyar dolardan fazla borçla boğuşuyor.Evergrande'yi takiben yaşanan krizin piyasaların tamamına yayılma riski endişe yaratıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210929/dunya-piyasalarinin-yakindan-izledigi-evergrande-krizinde-yeni-gelisme-1049342400.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

temerrüt, borç, yeniden yapılanma, evergrande