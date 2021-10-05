https://tr.sputniknews.com/20211005/fatih-terimin-kizi-merve-cetin-bebegini-kaybettigini-acikladi-1049553766.html

Fatih Terim'ın kızı Merve Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı

Fatih Terim'ın kızı Merve Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez hamile olduğunu duyurduğunda bazı risklerin... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T21:52+0300

2021-10-05T21:52+0300

2021-10-05T21:56+0300

yaşam

fatih terim

bebek

merve terim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103752/22/1037522225_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_723fd58ee703c8d4ec17c6764ba07985.jpg

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Merve Terim, çok üzgün olduğunu dile getirdi.İkinci kez anne olacağını duyurduğunda hamileliğin riskli geçebileceğinden bahseden Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.Merve Terim, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı" ifadesini kullandı.Çetin paylaşımının devamında şunları söyledi:

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih terim, bebek, merve terim