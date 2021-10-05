https://tr.sputniknews.com/20211005/fenerbahce-mesut-ozil-ile-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1049542956.html

Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe, Mesut Özil'le ilgili basında yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T16:02+0300

2021-10-05T16:02+0300

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spor

mesut özil

fenerbahçe

vitor pereira

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Fenerbahçe Kulübü, dün basında Mesut Özil ile ilgili yer alan haberlere dair bir açıklama metni yayımladı.Fenerbahçe'nin açıklaması:"Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi yaratılmaya çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.‘Artık Kimse Mesut Değil’ başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’dır.Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair yaratılmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz."

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mesut özil, fenerbahçe, vitor pereira