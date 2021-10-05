https://tr.sputniknews.com/20211005/fenomen-benekli-ayhan-turk-milleti-vasfi-olmayanlarin-unlu-diye-gtunu-kaldiriyor-biri-de-benim-1049541665.html

Fenomen 'Benekli Ayhan': Türk milleti vasfı olmayanların, ünlü diye g*tünü kaldırıyor, biri de benim

Fenomen 'Benekli Ayhan': Türk milleti vasfı olmayanların, ünlü diye g*tünü kaldırıyor, biri de benim

Sosyal medyada son dönemin fenomenlerinden olan ve 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç "Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:39+0300

2021-10-05T15:39+0300

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yaşam

sosyal medya

instagram

ayhan koç

fenomen

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medyada son dönemin fenomenlerinden olan ve 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç "Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanları ünlü diye g*tlerini kaldırıyor, biri de benim" dedi.Ankara'da servis şoförlüğü yapan ve sıkı bir Ankaragücü taraftarı olan 'Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem oldu.

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2021

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