Fenomen 'Benekli Ayhan': Türk milleti vasfı olmayanların, ünlü diye g*tünü kaldırıyor, biri de benim

Sosyal medyada son dönemin fenomenlerinden olan ve 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç "Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanları ünlü diye g*tlerini kaldırıyor, biri de benim" dedi.Ankara'da servis şoförlüğü yapan ve sıkı bir Ankaragücü taraftarı olan 'Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem oldu.
Sosyal medyada son dönemin fenomenlerinden olan ve 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç "Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanları ünlü diye g*tlerini kaldırıyor, biri de benim" dedi.
Sosyal medyada son dönemin fenomenlerinden olan ve 'Benekli Ayhan' olarak bilinen Ayhan Koç"Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanları ünlü diye g*tlerini kaldırıyor, biri de benim" dedi.
Ankara'da servis şoförlüğü yapan ve sıkı bir Ankaragücü taraftarı olan 'Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem oldu.