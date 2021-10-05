https://tr.sputniknews.com/20211005/finlandiyadan-goc-yolu-ile-turkiyeye-gelen-balik-kartali-corumda-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1049550850.html

Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’da elektrik akımına kapılarak öldü

Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’da elektrik akımına kapılarak öldü

Türkiye'ye 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan gelen balık kartalı Çorum'un Sungurlu ilçesinde ölü bulundu. Elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlenen... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T20:00+0300

2021-10-05T20:00+0300

2021-10-05T20:23+0300

yaşam

kartal

nesli tükenmekte olan hayvanlar

finlandiya

göç

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Çiftlik köyünde nesli tehlike altındaki balık kartalı ölü olarak bulundu. Köylüler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü’ne getirilen markalanmış olarak tespit edilen balık kartalının Finlandiya'dan Türkiye'ye göç yolu ile geldiği ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ayağında künyesi olan yırtıcı kuşun Türkiye'ye 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den geldiği anlaşılırken, balık kartalının tahnitinin yapılacağı öğrenildi.Yaklaşık 1 metre derine dalabiliyorİri ve uzun kanatlı olan balık kartalı, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliğine sahip. Çok iyi bir balık avcısı olarak bilinen ve yıllarca bilim adamları tarafından ayak yapısı merak edilen balık kartalı, bazen asılı kalarak, bazen süzülerek avlanır. Genellikle tamamen suyun içine girer. Yaklaşık 1 metre derine dalabilen balık kartalı hemen hemen sadece balıkla beslenir.

finlandiya

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kartal, nesli tükenmekte olan hayvanlar, finlandiya, göç