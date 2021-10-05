https://tr.sputniknews.com/20211005/flash-tvde-yeni-donem-logosu-ve-kadrosu-belli-oldu-1049534904.html

Flash TV'de yeni dönem: Logosu ve kadrosu belli oldu

Flash TV'de yeni dönem: Logosu ve kadrosu belli oldu

Yayın hayatına yeniden başlamasına sayılı günler kala Flash TV, yeni kadrosu ve yeni logosuyla billboardlarda yerini aldı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

flash tv

televizyon

atilla taş

logo

saba tümer

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2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Eski yayın anlayışını terk eden, haber ve mizahın iç içe olacağı bir formatla geri döneceği duyurulan kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Flash TV yeni logosu ve kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.MedyaRadar’ın görüntülediği billboardFlash TV’nin kadrosunda kimler var?Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

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flash tv, televizyon, atilla taş, logo, saba tümer