https://tr.sputniknews.com/20211005/flash-tvde-yeni-donem-logosu-ve-kadrosu-belli-oldu-1049534904.html
Flash TV'de yeni dönem: Logosu ve kadrosu belli oldu
Flash TV'de yeni dönem: Logosu ve kadrosu belli oldu
Yayın hayatına yeniden başlamasına sayılı günler kala Flash TV, yeni kadrosu ve yeni logosuyla billboardlarda yerini aldı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T12:56+0300
2021-10-05T12:56+0300
2021-10-05T13:03+0300
yaşam
flash tv
televizyon
atilla taş
logo
saba tümer
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2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Eski yayın anlayışını terk eden, haber ve mizahın iç içe olacağı bir formatla geri döneceği duyurulan kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Flash TV yeni logosu ve kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.MedyaRadar’ın görüntülediği billboardFlash TV’nin kadrosunda kimler var?Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
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flash tv, televizyon, atilla taş, logo, saba tümer
Flash TV'de yeni dönem: Logosu ve kadrosu belli oldu
12:56 05.10.2021 (güncellendi: 13:03 05.10.2021)
Yayın hayatına yeniden başlamasına sayılı günler kala Flash TV, yeni kadrosu ve yeni logosuyla billboardlarda yerini aldı.
2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Eski yayın anlayışını terk eden, haber ve mizahın iç içe olacağı bir formatla geri döneceği duyurulan kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Flash TV yeni logosu ve kadrosuyla
reklam panolarında yerini almaya başladı.
MedyaRadar’ın görüntülediği billboard
Flash TV’nin kadrosunda kimler var?
Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün
, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı,
Akif Beki, Saba Tümer
, Seda Akgül
, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk
gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.