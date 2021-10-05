https://tr.sputniknews.com/20211005/flash-tvnin-tanitim-afislerinde-yer-alan-saba-tumer-tekliflerine-evet-demedim-1049549268.html

Flash TV'nin tanıtım afişlerinde yer alan Saba Tümer: Tekliflerine evet demedim

Flash TV'nin tanıtım afişlerinde yer alan Saba Tümer: Tekliflerine evet demedim

Yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı öne sürülen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde kendisini görünce sosyal medya... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T19:05+0300

2021-10-05T19:05+0300

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saba tümer

yaşam

flash tv

teklif

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Kanal binasıyla ilgili yaşanan davalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kapılarını kapatmak zorunda kalan Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Seda Akgül, Can Ataklı, Lale Özan Arslan gibi deneyimlerle anlaştığı belirtilen kanalın, ünlü sunucu Saba Tümer'le de el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.‘Fotoğrafımı görünce açıklamak zorunda kaldım’Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

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2021

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saba tümer, flash tv, teklif