https://tr.sputniknews.com/20211005/fransiz-katolik-kilisesi-sorusturmasinda-70-yilda-en-az-216-bin-pedofili-vakasi-saptandi-1049530577.html

Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 70 yılda en az 216 bin pedofili vakası saptandı

Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 70 yılda en az 216 bin pedofili vakası saptandı

Katolik Kilisesi'nin Fransa ayağındaki çocuklara cinsel taciz suçlamaları hakkında 2018'de kurulan bağımsız komisyon, bomba etkisi yaratması beklenen... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T11:03+0300

2021-10-05T11:03+0300

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Katolik Kilisesi'nin Fransa için kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, 2.5 yıllık soruşturma sonucunda hazırladıkları rapora göre, 1950'den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığını açıkladı. Raporun sunumunu yapan Sauve, 1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 3 bin pedofilin faal olduğunu, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sistemik ihmal ve sessizlik içinde kaldığını ve sorunun hala devam ettiğini belirtti.Sauve "Bu yıkıcı, çünkü 216 bin ile 3 bin arasındaki oran, 70 kurban için bir saldırgan demek. Bu Fransız toplumu için, Katolik Kilisesi için dehşet verici" değerlendirmesini yaptı.Komisyon başkanı, "Bunun çok ciddi sonuçları var. Cinsel istismara uğrayan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı duygusal veya cinsel yaşamlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor" dedi. Fransız savcı, cezai takibat başlatmanın hâlâ mümkün olduğu 22 şiddet vakasının kanıtının ellerinde bulunduğunu, bu suçlara karışan rahiplerin hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

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fransa, katolik kilisesi