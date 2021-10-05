Gagarin'in çalıştırıcısı ve dostu Petrov: Uzayda film çekecek ekip büyük zorluklarla karşılaşacak

Petrov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, 'Sınanma' (Vizov) filminin doğrudan uzayda yapılması planlanan çekimleri ile ilgili, “Bu konuda temkinliyim, çünkü bir uçuş için hiç bu kadar hızlandırılmış bir hazırlık süreci olmamıştı. Uzayı popülerleştirme açısından, insanların uzaya uçuşun ne olduğunu ve bu uçuşu gerçekleştirmek için kaç kişinin çalıştığını anlamaları çok iyi” değerlendirmesinde bulundu.Şipenko ve Peresild’in mutlaka en başta kendi vücutları için büyük sınavla karşılaşacaklarını belirten Gagarin’in çalıştırıcısı, “Fırlatma sırasında organizmanın karşılaşacağı yüklenmeler nispeten normal olacak da iniş sırasında ağırlaşacak” dedi.İkinci zorluğun, ağırsızlık koşullarındaki eylemler olduğunu söyleyen Petrov, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştığı bildirilmişti.Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.
Rusya Kozmonot Eğitim Merkezi’nin eski çalışanı ve Yuriy Gagarin’in dostu emekli Albay Valentin Petrov, yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’in, 'Sınanma' filminin uzaydaki çekimleri sırasında aşırı yüklenme ve şiddetli ağırsızlık ile karşı karşıya kalacağını belirtti.
Petrov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, 'Sınanma' (Vizov) filminin doğrudan uzayda yapılması planlanan çekimleri ile ilgili, “Bu konuda temkinliyim, çünkü bir uçuş için hiç bu kadar hızlandırılmış bir hazırlık süreci olmamıştı. Uzayı popülerleştirme açısından, insanların uzaya uçuşun ne olduğunu ve bu uçuşu gerçekleştirmek için kaç kişinin çalıştığını anlamaları çok iyi” değerlendirmesinde bulundu.
Şipenko ve Peresild’in mutlaka en başta kendi vücutları için büyük sınavla karşılaşacaklarını belirten Gagarin’in çalıştırıcısı, “Fırlatma sırasında organizmanın karşılaşacağı yüklenmeler nispeten normal olacak da iniş sırasında ağırlaşacak” dedi.
İkinci zorluğun, ağırsızlık koşullarındaki eylemler olduğunu söyleyen Petrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğitimli birisi bile birkaç gün rahatsızlık geçiriyor, deniz tutmasında olduğu gibi mide bulantısı geçiriyor. Onlara tüm kalbimle içtenlikle başarılar diliyorum. Aslında uzaya eğitimli bir kozmonotun değil, sağlıklı bir insanın gittiği günleri gördük ya Tanrıya şükürler olsun.”
Daha önce dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini taşıyan Rus Soyuz MS-19 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştığı bildirilmişti.
Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak aktris Peresild ve yönetmen Şipenko, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.