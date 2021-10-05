https://tr.sputniknews.com/20211005/game-of-thrones-dizisi-house-of-the-dragondan-ilk-fragman-1049547027.html

Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman

Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:56+0300

2021-10-05T17:56+0300

2021-10-05T17:58+0300

yaşam

game of thrones

hbo max

house of the dragon

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George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.Her ne kadar birden fazla Game of Thrones spin-off’unun hazırlık aşamasında olduğu bilinse de ekranlara ilk House of the Dragon gelecek.Variety’ye verdiği yeni röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max’in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon’ın halihazırda çekimleri yapılan tek spin-off olduğunu söylemişti. Ancak 10 dizinin daha senaryo çalışmaları sürüyor.

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game of thrones, hbo max, house of the dragon