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Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman
Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman
Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:56+0300
2021-10-05T17:58+0300
yaşam
game of thrones
hbo max
house of the dragon
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George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.Her ne kadar birden fazla Game of Thrones spin-off’unun hazırlık aşamasında olduğu bilinse de ekranlara ilk House of the Dragon gelecek.Variety’ye verdiği yeni röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max’in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon’ın halihazırda çekimleri yapılan tek spin-off olduğunu söylemişti. Ancak 10 dizinin daha senaryo çalışmaları sürüyor.
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game of thrones, hbo max, house of the dragon

Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman

17:56 05.10.2021 (güncellendi: 17:58 05.10.2021)
© YouTube/HBO MaxGame of Thrones'un dizisi House of the Dragon
Game of Thrones'un dizisi House of the Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© YouTube/HBO Max
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Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.
George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.
Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.
Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.
Her ne kadar birden fazla Game of Thrones spin-off’unun hazırlık aşamasında olduğu bilinse de ekranlara ilk House of the Dragon gelecek.
Variety’ye verdiği yeni röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max’in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon’ın halihazırda çekimleri yapılan tek spin-off olduğunu söylemişti. Ancak 10 dizinin daha senaryo çalışmaları sürüyor.
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