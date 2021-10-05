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https://tr.sputniknews.com/20211005/george-floydun-heykeline-boyali-saldiri--1049551162.html
George Floyd'un heykeline boyalı saldırı
George Floyd'un heykeline boyalı saldırı
ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah George Floyd'un New York'taki heykeli boyalı saldırıya uğradı. Saldırganın arandığı belirtildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T20:01+0300
2021-10-05T20:01+0300
2021-10-05T20:01+0300
dünya
saldırı
new york
saldırgan
george floyd
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Minneapolis kentinde geçen yıl gözaltı esnasında öldürülen siyah ABD vatandaşı George Floyd'un heykeli geçen pazar günü saldırıya uğradı.New York Polis Teşkilatı, kaykay üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınladı.Sabah saat 10.15 sularında gerçekleşen saldırıda, saldırganın kaykay üzerinde heykele yaklaşıp, gri renkli bir boyayı anıtın yüz ve tabanına sıçrattığı görülüyor.Polis, olayın Nefret Suçu Görev Gücü tarafından araştırıldığını, şüphelinin arandığını açıkladı.New York'un Manhattan semtinde bulunan Union Square meydanında bulunan heykeli saldırıdan iki gün önce açılmıştı.
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saldırı, new york, saldırgan, george floyd
George Floyd'un heykeline boyalı saldırı
ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah George Floyd'un New York'taki heykeli boyalı saldırıya uğradı. Saldırganın arandığı belirtildi.
Minneapolis kentinde geçen yıl gözaltı esnasında öldürülen siyah ABD vatandaşı George Floyd'un heykeli geçen pazar günü saldırıya uğradı.
New York Polis Teşkilatı, kaykay üzerinde kimliği belirsiz bir kişi
tarafından
gerçekleşen saldırının görüntülerini yayınladı.
Sabah saat 10.15 sularında gerçekleşen saldırıda, saldırganın kaykay üzerinde heykele yaklaşıp, gri renkli bir boyayı anıtın yüz ve tabanına sıçrattığı görülüyor.
Polis, olayın Nefret Suçu Görev Gücü tarafından
araştırıldığını
, şüphelinin arandığını açıkladı.
New York'un Manhattan semtinde bulunan Union Square meydanında bulunan heykeli saldırıdan iki gün önce açılmıştı.