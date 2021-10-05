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Guatemala'da bir köye aşı yapmak için giden sağlık ekibine aşı karşıtları saldırdı
Guatemala'da bir köye aşı yapmak için giden sağlık ekibine aşı karşıtları saldırdı
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da bir köyde aşı karşıtları koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için gelen sağlık personeline saldırarak, yaklaşık 50 doz... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T21:30+0300
2021-10-05T21:33+0300
koronavirüs
guatemala
aşı karşıtlığı
saldırı
koronavirüs aşısı
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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Maguila köyünde aşı karşıtı bir grup, Kovid-19 aşısı yapmak için köye gelen sağlık ekiplerine saldırdı.Sağlık ekibini 7 saat boyunca alıkoyan grup, aşıların içinde bulunduğu soğutucuları ve yaklaşık 50 doz aşıyı yok etti. Yolları kapatan aşı karşıtları, sağlık ekiplerinin kullandığı araçlara zarar verdi.Yerel yetkililer, internet üzerinden yayılan dezenformasyonun aşılara yönelik direnci beslediğini söyledi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde de daha önce aşının bir dozunu yaptıran bir kişide aşıyla bağlantılı yan etkiler görüldüğü için bölge sakinlerinin aşı olmak istemediği aktarıldı. Guatemala Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin "sözlü ve fiziksel saldırıya" uğradığı belirtildi.Saldırıya maruz kalan ekipteki bir hemşire, "Çok korktuk, daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Biz sadece görevimizi yapıyorduk. Aşılamanın gönüllü olduğunu ve kimseyi zorlamak istemediğimizi defalarca açıklamaya çalıştık ancak açıklamamıza izin vermediler" dedi.Orta Amerika'daki en düşük aşılama oranlardan biri olan Guatemala'da şu ana kadar nüfusun yüzde 25'ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyon kişi aşılandı. Salgının başlangıcından bu yana 566 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, salgın nedeniyle 13 bin 750 kişi hayatını kaybetti.
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guatemala, aşı karşıtlığı, saldırı, koronavirüs aşısı

Guatemala'da bir köye aşı yapmak için giden sağlık ekibine aşı karşıtları saldırdı

21:30 05.10.2021 (güncellendi: 21:33 05.10.2021)
© İHAGuatemala'da aşı karşıtları sağlık ekiplerine saldırdı
Guatemala'da aşı karşıtları sağlık ekiplerine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA
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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da bir köyde aşı karşıtları koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için gelen sağlık personeline saldırarak, yaklaşık 50 doz aşıyı yok etti.
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Maguila köyünde aşı karşıtı bir grup, Kovid-19 aşısı yapmak için köye gelen sağlık ekiplerine saldırdı.
Sağlık ekibini 7 saat boyunca alıkoyan grup, aşıların içinde bulunduğu soğutucuları ve yaklaşık 50 doz aşıyı yok etti. Yolları kapatan aşı karşıtları, sağlık ekiplerinin kullandığı araçlara zarar verdi.
Yerel yetkililer, internet üzerinden yayılan dezenformasyonun aşılara yönelik direnci beslediğini söyledi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde de daha önce aşının bir dozunu yaptıran bir kişide aşıyla bağlantılı yan etkiler görüldüğü için bölge sakinlerinin aşı olmak istemediği aktarıldı. Guatemala Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin "sözlü ve fiziksel saldırıya" uğradığı belirtildi.
Saldırıya maruz kalan ekipteki bir hemşire, "Çok korktuk, daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Biz sadece görevimizi yapıyorduk. Aşılamanın gönüllü olduğunu ve kimseyi zorlamak istemediğimizi defalarca açıklamaya çalıştık ancak açıklamamıza izin vermediler" dedi.
Orta Amerika'daki en düşük aşılama oranlardan biri olan Guatemala'da şu ana kadar nüfusun yüzde 25'ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyon kişi aşılandı. Salgının başlangıcından bu yana 566 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, salgın nedeniyle 13 bin 750 kişi hayatını kaybetti.
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